Avalanșă pe Valea Coștilei, în Bucegi. Cel puțin o persoană a fost surprinsă sub zăpadă

Salvamontiștii prahoveni intervin, sâmbătă, pe Valea Coștilei, în Masivul Bucegi, după producerea unei avalanșe. Cel puțin o persoană dintr-un grup aflat la schi off-piste a fost surprinsă sub zăpadă.
UPDATE În urma căutărilor, un bărbat de 35 ani, din Brașov, a fost găsit îngropat în zăpadă. Din păcate, acesta a decedat.
Victima avalanșei din Bucegi era angajat al ISU Brașov. Dan Colniceanu avea 35 de ani
Știrea inițială
O avalanșă s-a produs, sâmbătă, pe Valea Coștilei, în Masivul Bucegi, zonă aflată în apropierea orașului Bușteni.
Potrivit informațiilor transmise de Salvamont, cel puțin o persoană a fost surprinsă sub zăpadă. Victima făcea parte dintr-un grup de persoane aflate la schi off-piste.
Salvamontiștii intervin în acest moment pentru căutarea și salvarea victimei, inclusiv cu câini specializați în căutarea persoanelor surprinse de avalanșe. Pentru sprijinirea intervenției și transport, în zonă a fost solicitat și un elicopter.
Valea Coștilei se află în Masivul Bucegi, fiind un afluent al Văii Cerbului și este situată în apropierea orașului Bușteni.
Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu detalii.