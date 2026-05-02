Incendiu la restaurantul La Cocoșatu’ din București. 20 de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 2 mai, la restaurantul La Cocoșatu’ din zona Băneasa, București, cunoscut pentru micii din meniu. Focul s-a manifestat la nivelul acoperișului, iar 20 de persoane au fost evacuate preventiv.

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, focul s-a manifestat la nivelul acoperișului, existând inițial riscul de propagare la o clădire învecinată. Restaurantul este cunoscut în București pentru micii din meniu, notează Antena 3.

Pentru siguranță, 20 de persoane au fost evacuate din incintă.

La fața locului au intervenit opt autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenții la înălțime, două echipaje SMURD și Detașamentul Special de Salvatori.

Pompierii au anunțat că incendiul a fost localizat și că nu au fost raportate persoane cu probleme medicale