Imaginea zilei: Ceasul din centrul Ploieștiului așteaptă bugetul, ca să treacă la ora de vară

Ceasul din centrul orașului, din fața sediului Consiliului Județean, cel la care orice ploieștean și-a dat întâlnire cel puțin o dată, așteaptă cuminte să treacă la ora de vară. Până atunci, induce în eroare trecătorii, indicând cu o oră mai puțin. Asta deși românii și-a potrivit ceasurile cu o oră înainte, încă din noaptea de 28 spre 29 martie.

Ar trebui să meargă ceas, potrivit vorbei, deși are mai bine de 30 de ani vechime. Doar că până la a merge ceas, e nevoie de bani. Bani pe care Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești (RASP), care se ocupă de întreținerea lui, nu îi are deocamdată, deoarece bugetul Ploieștiului nu a fost încă aprobat.

,,Orice intervenție trebuie făcută în cadrul unui contract, încheiat cu o firmă de mentenanță. Iar valoarea unui astfel de contract a avut în trecut o valoare de aproximativ 40.000 de lei pe an. În acești bani, erau întreținute toate ceasurile importante din Ploiești, printre ele ceasul reprezentativ din centrul orașului, cel de la Halele Centrale, ceasuri din gări.”, a declarat Vasile Ionescu, director tehnic în cadrul RASP Ploiești, contactat de Observatorul Prahovean.

Ultima revizie generală a fost făcută în anul 2021, atunci când ceasul din centrul Ploieștiului a primit un binemeritat și așteptat refresh –becurile care afișează ora, data și temperatura au fost înlocuite cu unele led, cu lumină albă. Ulterior a fost schimbat și geamul de protecție, care se mătuise odată cu trecerea vremii.