Cine își găsește cel mai ușor un job în Prahova? Iată ce spun datele AJOFM

Până la sfârșitul lunii aprilie 2026, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova au fost încadrate în muncă 1.451 de persoane, dintre care 769 de femei, în cadrul Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă.

- Publicitate -

Datele arată că cei mai mulți dintre cei angajați au peste 45 de ani (797 de persoane), ceea ce confirmă că piața muncii din Prahova continuă să absoarbă cu precădere forță de muncă matură. La polul opus, 192 de tineri sub 25 de ani și-au găsit un loc de muncă prin agenție, dintre care 162 proveneau din categoria NEET — tineri care nu lucrau, nu urmau o formă de educație și nici nu se aflau în formare profesională. Alți 108 tineri cu vârste între 25 și 30 de ani au fost, de asemenea, angajați, 44 dintre aceștia fiind tot din categoria NEET.

Satul, mai activ decât orașul

Din perspectiva mediului de rezidență, 807 dintre persoanele încadrate în muncă provin din mediul rural, față de 644 din mediul urban — o inversare față de așteptări, care reflectă atât presiunea economică mai mare în comunele județului, cât și eforturile direcționate ale agenției către zone mai vulnerabile.

- Publicitate -

Cine a prins mai ușor un loc de muncă

În ceea ce privește nivelul de pregătire, cei mai mulți angajați au studii liceale (442 de persoane), urmați de absolvenții școlilor profesionale și de ucenici (412). Persoanele cu studii gimnaziale sunt 316, iar cele cu studii superioare — 195. Merită menționat că 159 de persoane din categoriile greu sau foarte greu ocupabile au reușit totuși să se angajeze cu sprijinul AJOFM.

În total, până la data de 30 aprilie 2026, 3.847 de persoane au beneficiat de asistență pentru înregistrare ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea acordării indemnizației de șomaj sau a includerii în măsuri active de ocupare, în baza Legii nr. 76/2002.

Informații suplimentare despre activitatea AJOFM Prahova sunt disponibile la www.anofm.ro.