Alex Velea și Teodora Mulu, de la „Românii au talent”, invitați speciali de Ziua Copilului la Câmpina

Alex Velea este capul de afiș al evenimentelor organizate de Ziua Copilului la Câmpina. Pe 1 iunie, în Centrul Civic al orașului vor avea loc spectacole pentru copii, momente artistice susținute de elevi și concerte care se vor întinde pe parcursul întregii zile.

Programul începe la ora 10.00. Pe scenă vor urca copii și adolescenți din municipiu, iar cei mici vor avea ocazia să urmărească și un spectacol interactiv.

De la ora 11.30, elevii Școlii Gimnaziale „B.P. Hasdeu” au pregătit un program artistic dedicat Zilei Copilului.

În partea a doua a zilei sunt programate concertele. Printre invitați se numără și Teodora Mulu, cunoscută publicului după participarea la „Românii au talent”.

Seara se încheie cu recitalul lui Alex Velea, așteptat să adune în Centrul Civic un număr mare de spectatori.