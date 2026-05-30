Taloanele de pensie ar putea avea cod QR pentru transportul public

Taloanele de pensie ar putea conține, în mod obligatoriu, un cod QR sau un cod de bare, astfel încât dreptul pensionarilor la facilități de transport să poată fi verificat electronic.

Măsura este prevăzută într-un proiect legislativ aflat în dezbaterea Parlamentului, potrivit Avocatnet.ro. Proiectul prevede ca facilitățile de transport pentru pensionari să fie acordate exclusiv în baza talonului de pensie emis de sistemul public de pensii sau de celelalte sisteme proprii de asigurări sociale.

Codul QR sau codul de bare ar urma să permită operatorilor de transport verificarea electronică a dreptului la facilități. Inițiatorii susțin că acest mecanism ar elimina necesitatea prezentării unor documente suplimentare pentru dovedirea dreptului la transport redus sau gratuit.

Proiectul vizează și veteranii și văduvele de război, care ar putea beneficia de facilități de transport, inclusiv cu trenul, în baza legitimației de veteran de război sau a altor documente justificative prevăzute cu elemente de securizare și/sau cod QR.

Pentru aplicarea măsurii, Autoritatea pentru Reformă Feroviară și Autoritatea Rutieră Română ar urma să încheie protocoale de colaborare cu Casa Națională de Pensii Publice, casele sectoriale de pensii și instituțiile emitente de legitimații de veteran de război, pentru acces în timp real la datele necesare verificării documentelor de călătorie.

Proiectul este, însă, la începutul parcursului legislativ. Pentru a intra în vigoare, trebuie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.