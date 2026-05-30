Paris vs Londra, Franța vs Anglia, Qatar vs SUA în finala Ligii Campionilor! Totul despre marele meci de la Budapesta

Paris vs Londra, în finala Ligii Campionilor. Disputa programată diseară, de la ora 19.00, pe Puskas Arena de la Budapesta, aduce în prim plan o serie de borne inedite, atât în istoria competiției, cât și în cea a celor două finaliste.

În primul rând, este prima finală care se joacă de la ora 19.00. UEFA a motivat că decizia „are ca scop îmbunătățirea experienței generale a zilei meciului pentru suporteri, echipe și orașele gazdă” Pentru suporterii care călătoresc, aceasta va însemna un acces îmbunătățit la transportul public – în special după meci – și o călătorie de întoarcere de la stadion mai sigură și mai convenabilă.

PSG joacă a doua finală consecutivă

Deși pare neverosimil, aceasta este prima finală a unei competiţii majore intercluburi masculine UEFA, disputată între echipe din Franţa şi Anglia.

Deţinătoarea titlului, Paris Saint-Germain, este primul club francez care reuşeşte să ajungă în trei finale de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor – şi primul care bifează prezenţe în finale consecutive. Campioana din Ligue 1 are în palmares o victorie şi o înfrângere în cele două finale de Liga Campionilor disputate anterior. Ei au pierdut cu 0-1 în faţa celor de la Bayern în sezonul 2019/20 şi au învins-o pe Inter cu 5-0 în sezonul trecut.

Sezonul trecut, parizienii au devenit doar a doua echipă franceză care câştigă această competiţie, după Marseille în sezonul 1992/93. Acel 5-0 cu Inter este cea mai mare diferenţă de scor înregistrată vreodată într-o finală de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor.

Doi antrenori spanioli la echipe din afara Spaniei

În același timp, Paris Saint-Germain este prima deţinătoare a trofeului care ajunge din nou în finala Ligii Campionilor după performanţa realizată de Real Madrid în sezoanele 2016/17 şi 2017/18 – ambele fiind sezoane în care madrilenii au reuşit ulterior să şi câştige titlul.

Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, s-a calificat în a treia sa finală de Liga Campionilor în calitate de antrenor, după ce anterior a condus Barcelona către titlu în 2015 şi echipa din Paris în sezonul trecut. Doar patru antrenori au câştigat mai mult de două titluri în istorie: Carlo Ancelotti conduce topul cu cinci trofee, urmat de Bob Paisley, Zinédine Zidane şi Pep Guardiola, fiecare cu câte trei titluri.

Diseară, Luis Enrique ar putea deveni primul antrenor spaniol care câştigă consecutiv trofeul Cupei Campionilor Europeni / Ligii Campionilor, după performanţa realizată de José Villalonga cu Real Madrid în sezoanele 1955/56 şi 1956/57.

Aceasta este prima finală de Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor în care ambii antrenori provin din aceeaşi ţară, dar pregătesc cluburi din afara naţiunii lor natale.

Arsenal poate deveni al șaptelea club englezesc care ia trofeul

Iar Mikel Arteta este al patrulea antrenor spaniol care ajunge în finala Ligii Campionilor cu o echipă care nu este din Spania, după Rafa Benítez (Liverpool), Pep Guardiola (Manchester City) şi Luis Enrique (PSG).

Arsenal a ajuns în finala Ligii Campionilor pentru a doua oară în istorie, după ce a mai reuşit această performanţă în urmă cu 20 de ani, în sezonul 2005/06. Atunci, „tunarii” au fost învinşi cu 2-1 de Barcelona, chiar la Paris.

Gruparea londoneză este al cincilea club englezesc diferit care se califică în finala Ligii Campionilor în ultimele opt sezoane, alături de Liverpool (două prezenţe), Tottenham Hotspur, Manchester City (două prezenţe) şi Chelsea.

Arsenal poate deveni al şaptelea club din Anglia care cucereşte Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor, după Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United şi Nottingham Forest. Nicio altă ţară nu a dat mai mult de trei câştigătoare diferite ale competiţiei.

PSG e patronată de Qatar, Arsenal de SUA

Tot Arsenal ar putea deveni al patrulea club englez care reuşeşte „dubla” formată din trofeul UCL şi titlul în campionatul intern, după Liverpool (1976/77 şi 1983/84), Manchester United (1998/99 şi 2007/08) şi Manchester City (2022/23).

Din punct de vedere comercial, atât Arsenal, cât și PSG sunt două mari puteri. Care sunt însă patronate de oameni din afara continentului. Practic, PSG vs Arsenal, este o dispută comercială între Qatar și SUA.

Actualii campioni, PSG, sunt susținuți de Qatar Sports Investment (QSI), din 2012, aceasta deținând 100% din entitate. De partea cealaltă, Arsenal este în mâinile magnatului american Stan Kroenke.

Sezonul trecut, PSG a avut o cifră de afaceri de 837 milioane de euro. Arsenal a fost puțin mai prejos, cu doar 821 de milioane de euro.

Lotul finalistelor valorează peste 2,5 miliarde de euro

Valoarea lotului de la PSG este de 1,32 miliarde de euro. Liderul ei valoric e atacantul georgian Khvicha Kvaratskhelia, apreciat la 110,4 milioane de euro. În ceea ce privește lotul lui Mikel Arteta, acesta valorează 1,35 miliarde de euro, Bukayo Saka fiind cel mai valoros jucător, cotat la 138,6 milioane de euro.

Puskás Aréna a găzduit finala UEFA Europa League din 2023, în care Sevilla a învins Roma în urma loviturilor de departajare. Stadionul a fost, de asemenea, locul de desfăşurare al Supercupei Europei din 2020, în care Bayern a trecut de Sevilla cu scorul de 2-1.

Echipe probabile:

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes -Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia Antrenor: Luis Enrique

Arsenal: Raya -Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly, Ødegaard – Saka, Gyökeres, Trossard Antrenor: Mikel Arteta

Arbitri: Daniel Siebert – Jan Seidel, Rafael Foltyn (Germania)