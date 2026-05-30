Când intră în vacanță elevii de clasa a VIII-a și a XII-a

Elevii care susțin examenele naționale în acest an vor intra în vacanța de vară mai devreme decât restul colegilor lor. Potrivit calendarului oficial al anului școlar 2025-2026, elaborat de Ministerul Educației și Cercetării, clasele a VIII-a și a XII-a au un program diferit, tocmai pentru a le oferi timp de pregătire înainte de Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Clasa a VIII-a: cursurile se încheie pe 12 iunie

Pentru elevii de clasa a VIII-a, ultima zi de școală va fi vineri, 12 iunie 2026. Înscrierea la Evaluarea Națională are loc în intervalul 8-12 iunie, iar prima probă scrisă — Limba și literatura română — este programată pe 22 iunie 2026. Proba scrisă la matematică este pe 24 iunie.

Clasa a XII-a: vacanța începe chiar mai devreme, pe 5 iunie

Elevii claselor a XII-a, dar și cei de la a XIII-a seral sau cu frecvență redusă, vor încheia cursurile și mai devreme: ultima lor zi de școală este 5 iunie 2026.

Primele probe de competențe din cadrul Bacalaureatului 2026 încep pe 8 iunie, iar probele scrise sunt programate spre sfârșitul lunii iunie.

Pentru ceilalți elevi, vacanța de vară începe pe 20 iunie

Majoritatea elevilor din România vor încheia anul școlar 2025-2026 vineri, 19 iunie 2026. Vacanța de vară va dura până pe 6 septembrie 2026, dată la care este programat startul noului an școlar.