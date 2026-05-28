Show-ul aviatic de la Strejnicu, 30 mai. Tot ce trebuie să știi despre program

Pe 30 mai, pe Aerodromul Strejnicu, va avea loc „Avioane și Motoare”, show-ul aviatic organizat de Aeroclubul României, în parteneriat cu Grupul Observatorul Prahovean. Intrarea este liberă, iar organizatorii au pregătit momente de excepție, dar și tombole la care 12 participanți pot câștiga unul dintre cele șase zboruri cu avionul puse la bătaie de organizatori.

- Publicitate -

Programul evenimentului

12:00 – Începe accesul publicului

Expoziție de mașini și motociclete de epocă

Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale

Street food

Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare

14:00 – 17:00

- Publicitate -

Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice

Extrageri câștigători tombolă

Paradă moto

17:00 – 21:00

Show aviatic

Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație

Show pirotehnic

Extragere câștigători tombolă

21:15 – Foc de artificii

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean

