Show-ul aviatic de la Strejnicu, 30 mai. Tot ce trebuie să știi despre program

Pe 30 mai, pe Aerodromul Strejnicu, va avea loc „Avioane și Motoare”, show-ul aviatic organizat de Aeroclubul României, în parteneriat cu Grupul Observatorul Prahovean. Intrarea este liberă, iar organizatorii au pregătit momente de excepție, dar și tombole la care 12 participanți pot câștiga unul dintre cele șase zboruri cu avionul puse la bătaie de organizatori.
Programul evenimentului
12:00 – Începe accesul publicului
- Expoziție de mașini și motociclete de epocă
- Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale
- Street food
- Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare
14:00 – 17:00
- Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice
- Extrageri câștigători tombolă
- Paradă moto
17:00 – 21:00
- Show aviatic
- Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație
- Show pirotehnic
- Extragere câștigători tombolă
21:15 – Foc de artificii
Avioane & Motoare
Sponsor principal: Arca Village
Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster
Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan
Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean