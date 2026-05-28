- Publicitate -
Observatorul PrahoveanExclusiv

Show-ul aviatic de la Strejnicu, 30 mai. Tot ce trebuie să știi despre program

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Pe 30 mai, pe Aerodromul Strejnicu, va avea loc „Avioane și Motoare”, show-ul aviatic organizat de Aeroclubul României, în parteneriat cu Grupul Observatorul Prahovean. Intrarea este liberă, iar organizatorii au pregătit momente de excepție, dar și tombole la care 12 participanți pot câștiga unul dintre cele șase zboruri cu avionul puse la bătaie de organizatori.

- Publicitate -

Programul evenimentului

12:00 – Începe accesul publicului

  • Expoziție de mașini și motociclete de epocă
  • Demonstrații ale roboților echipelor de robotică din Prahova, premiate la concursuri internaționale
  • Street food
  • Expoziție de avioane și elicoptere civile și militare

14:00 – 17:00

- Publicitate -
  • Demonstrații aeriene, evoluții individuale și în formație, lansări de parașutiști, exerciții tactice
  • Extrageri câștigători tombolă
  • Paradă moto

17:00 – 21:00

  • Show aviatic
  • Curse bolizi/motocicletă vs. avioane de acrobație
  • Show pirotehnic
  • Extragere câștigători tombolă

21:15 – Foc de artificii

Avioane & Motoare
Sponsor principal: Arca Village
Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster
Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan
Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

De unde cumperi căpșuni și cireșe 100% românești, pe platoul Halelor Centrale

Marius Nica Marius Nica -
Pe o piață invadată de fructe importate din Grecia,...

Cât te costă nunta perfectă în 2026 la Ploiești: Ghid complet pentru viitorii miri (Analiză Obs PH)

Tatiana Hagiescu Tatiana Hagiescu -
O nuntă de vis în 2026 presupune planificare minuțioasă,...

Cât de utilă este centura Mizilului. Ce spun primarii, localnicii și Pro Infrastructura

Marius Nica Marius Nica -
Inaugurată oficial în octombrie 2025, varianta ocolitoare a orașului...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -