Ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în Prahova. Vânt puternic la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, 28 mai, noi atenționări privind ploile torențiale, descărcările electrice și grindină. La munte este în vigoare un cod galben de vânt puternic.

Informare meteo de ploi torențiale și grindină în Prahova

Până vineri, 29 mai, ora 23:00, în Prahova este în vigoare o informare meteo de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului.

Astfel, joi (28 mai), vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze la rafală, în general, de 45…55 km/h.

„În regiunile sudice, pe arii restrânse, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În intervale scurte de timp (1…3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp”, a anunțat ANM.

„Vineri (29 mai), vor mai fi intensificări ale vântului în nord, centru și est și, pe arii restrânse, în restul teritoriului, cu viteze la rafală, în general, de 45…55 km/h”, a precizat ANM.

Cod galben de vânt puternic la munte

La munte a intrat în vigoare, până joi, 28 mai, la ora 21:00, o atenționare cod galben de intensificări ale vântului.

„Pe parcursul zilei de joi (28 mai), vântul va avea intensificări în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul Banatului și în jumătatea de vest a Olteniei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Occidentali, local, vor fi rafale de 70…90 km/h”, a anunțat ANM.

Tot în zona de munte, vineri, 29 mai, până la ora 21:00, este în vigoare o a doua atenționare cod galben de vânt.

„În Carpații de Curbură și în jumătatea de est a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h”, a anunțat ANM.