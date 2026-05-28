Incendiu la o casă din Filipeștii de Târg. Două persoane au suferit arsuri minore

Corina Matei
Joi, 28 mai 2026, un incendiu a izbucnit la o casă particulară din satul Mărginenii de Jos, comuna Filipeștii de Târg, potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova. La sosirea forțelor de intervenție, focul cuprinsese acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

La fața locului au acționat pompierii Gărzii de Intervenție Băicoi, cu două autospeciale de stingere, și cei ai Detașamentului Câmpina, cu o autospecială de stingere, o autocisternă și un echipaj SMURD. Incendiul a fost localizat, fiind afectate casa de locuit și o parte din anexele gospodărești aferente.

Două persoane au suferit arsuri minore la nivelul mâinilor și au fost asistate la fața locului de echipajul SMURD. Ambele au refuzat transportul la spital. Pompierii continuă să acționeze pentru lichidarea completă a incendiului.

