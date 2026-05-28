Se redeschide circulația rutieră pe Transalpina. Ce restricții vor avea șoferii

Reprezentanții CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) a anunțat redeschiderea circulației rutiere pe Transalpina. Traficul va fi reluat vineri, 29 mai, începând cu ora 09:00, pe sectorul cuprins între Rânca și Curpăț.

Este vorba despre tronsonul de drum dintre kilometrul 34+800 (Rânca) și kilometrul 79+200 (Curpăț) al DN 67C, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România.

CNAIR a mai anunțat că până pe 30 iunie circulația va fi închisă pe timpul nopții, în intervalul 20:00 – 09:00. De la 1 iulie, programul se modifică, iar traficul va fi restricționat noaptea între orele 21:00 și 07:00.

Pe acest sector de drum, viteza maximă permisă este de 30 km/h, iar accesul vehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone este interzis.

Circulația rutieră se poate închide sau restricționa, pe durata limitată, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile (ceață, ploi torențiale, furtună, etc.) sau ca urmare a unor fenomene cum sunt avalanșele, sau căderile de pietre.

Decizia redeschiderii traficului rutier a fost luată în urma verificării stării drumului de către o comisie formată din reprezentanții CNAIR, DRDP Craiova și Cluj.