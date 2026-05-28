Cât te costă nunta perfectă în 2026 la Ploiești: Ghid complet pentru viitorii miri (Analiză Obs PH)

O nuntă de vis în 2026 presupune planificare minuțioasă, dar și un buget pe măsură. Cum mirii vor ca această zi să fie una memorabilă, atât pentru ei, cât și pentru invitați, mulți sunt dispuși să scoată din buzunar chiar și 25.000 de euro. Cei care merg pe varianta low cost, se pot declara căsătoriți și cu un buget de 10.000 de euro, dacă știu să se rezume la strictul necesar. Bineînțeles, costurile pot varia considerabil, în funcție de numărul de invitați.

Observatorul Prahovean a făcut o analiză a costurilor acestui eveniment. De la invitații, meniu, aranjamente, fotograf, ținută și candy-bar, totul implică bani.

Cât te costă invitațiile de nuntă

Anunțarea marelui eveniment se face printr-o invitație, fie fizică, fie online.

Pentru cei care aleg invitația online și se pricep puțin și la grafică, costurile se reduc aproape de 0. O trimiți pe email sau WhatsApp și ai scăpat astfel de costuri.

Dacă nu te pricepi să concepi o invitație, trebuie să scoți ceva bani din buzunar. Costul acesteia depinde de complexitate, calitatea hârtiei, personalizare și asamblare.

Prețul unei simple invitații pleacă de la 5 lei. Însă, cu cât vrei ceva mai pretențios, cu atât crește bugetul. Spre exemplu, o invitație hand-made, cu litere embosate sau caligrafiate manual, imprimată pe hârtie aurie, ambalată în cutie de catifea poate ajunge și la 50 de lei bucata.

După ce ai trimis invitațiile, treci la treabă și cauți restaurant pentru marea petrecere.

Cât costă meniul de nuntă la Ploiești

Alegerea restaurantului pentru nuntă este o adevărată provocare. Pentru început mergi cu data în buzunar, vezi dacă au liber. Dacă ai găsit în cele din urmă localul disponibil, verifici condițiile: poți aduce sau nu băutură de acasă, vezi dacă prețul include husele de scaune și fețele de masă, decorurile pentru mese sunt sau nu incluse în preț, plus multe alte lucruri mărunte, care te toacă până la final, încât de multe ori ajungi să te întrebi: ce ți-a trebuit nuntă?

Ajungi și la stabilirea meniului. În multe cazuri, restaurantele oferă și o sesiune de degustare.

Un meniu de nuntă la Restaurantul Best, de exemplu, pleacă de la 85 de euro varianta silver și urcă la 95 de euro varianta gold. În acești bani intră, pentru toate variantele, gustare rece, pește, sarmale, fel principal (acesta diferă în funcție de Silver sau Gold), open bar, apă, sucuri, cafea, cameră la hotel pentru miri și discount pentru camerele rezervate pentru invitați, dacă ai rude care vin de departe.

În unele locații poți alege opțional, pe lângă meniu, pachetul de băuturi alcoolice și non alcoolice la 15 euro de persoană.

De asemenea, în multe restaurante primești reducere dacă organizezi nunta duminica. Este vorba de un procent undeva între 5 și 20% din suma finală.

Nu în ultimul rând, prețurile meniurilor de nuntă pot varia în funcție de sezon. În lunile de vârf (mai – septembrie), restaurantele percep tarife mai mari. Asta în timp ce în extrasezon (noiembrie – aprilie), prețurile pot fi mai mici cu 10-30%.

În cazul în care știi că ai invitați pretențioși peste măsură, găsești meniuri de fițe cu foie gras, homar sau scoici Saint Jacques. O astfel de variantă de meniu platinum depășește 1000 de lei de persoană, la Restaurant Events Garden by Nabucco.

Candy bar sau tratația dulce pentru invitați

În Ploiești, un candy bar pentru nuntă costă, în general, între 25 și 40 de lei de persoană, în funcție de numărul de invitați, tipul prăjiturilor și decorul ales. Pachetele includ de obicei mini prăjituri, macarons, mousse-uri, candy decorat tematic, montaj și transport la locație. Pentru un eveniment de 100 de persoane, costul total poate ajunge între 2.500 și 4.000 de lei, iar variantele premium pot depăși acest buget.

De asemenea, pentru a-ți impresiona invitații poți opta și pentru un Gelato Bar. ART Gelato merge la evenimente, cu înghețată artizanală. Un astfel de deliciu răcoritor pe roți te costă aproximativ 3000 de lei, în funcție de numărul de invitați.

Tortul de nuntă

Când ajung la tortul de nuntă, majoritatea mirilor vor să epateze. Atunci și prețul este pe măsură. Costul depinde mult de cofetărie, design și câte etaje are tortul.

În general, costă este între 70 și 180 lei/kg pentru variantele standard și medii, iar pentru torturi mai elaborate (fondant, flori handmade, design de lux), poate ajunge la 200–350 lei/kg sau chiar mai mult.

Ca să îți faci o idee simplă:

un tort mic (5–7 kg) → aproximativ 400–1.500 lei

un tort mediu de nuntă (10–15 kg) → cam 800–3.000 lei

torturi premium → pot depăși 3.000–5.000 lei, în funcție de decor

Rochia de mireasă și costumul de mire

Cum orice fată s-a visat mireasă cel puțin o dată în copilărie, într-o rochie ca de prințeasă, este cazul să își îndeplinească dorința. Și de aici începe goana după ținută, atât pentru viitoarea mireasă, cât și pentru viitorul mire.

În Ploiești, o rochie de mireasă poate costa între 1.500 și 7.000 de lei, în funcție de model, material și dacă este cumpărată, închiriată sau făcută la comandă.

Pentru un costum de mire, prețurile pornesc de la aproximativ 800-1.000 de lei și pot ajunge la 3.000 de lei pentru variante premium sau realizate pe comandă. Mulți miri aleg și variante second-hand sau închiriere pentru a reduce costurile.

După ce ai rezolvat și cu ținuta, răsufli ușurat pentru moment și treci la pasul următor: aranjamentele florale.

Verighetele, sombolul căsătoriei

Verighetele pot avea prețuri foarte diferite, în funcție de material, model și greutate. În general, o pereche simplă din aur galben de 14K poate costa între 2.000 și 5.000 de lei. Modelele mai sofisticate, cu diamante sau realizate din aur de 18K, platină ori alte materiale premium, pot depăși 8.000–10.000 de lei. Costul final depinde și de personalizare, gravură și brandul ales. Cum verighetele sunt o investiție simbolică și de durată, multe cupluri aleg un model care să îmbine confortul zilnic cu eleganța.

Goana după aranjamentele florale

Cum nuntă fără flori nu există, goana după acestea poate începe.

Prețurile pentru aranjamentele florale de nuntă variază în funcție de complexitate și numărul de piese incluse. Spre exemplu, la Georgia Atelier, un pachet care include un set complet de buchete, lumânări și 10 aranjamente pentru mese, folosind flori de sezon, poate ajunge la 4500 lei.

Alternativ, un aranjament floral individual pentru masa evenimentului costă aproximativ 280 lei, potrivit L’Atelier des Fleurs.

Cine întreține atmosfera la nuntă

În Ploiești, prețurile pentru entertainment la nuntă diferă în funcție de experiența celui pe care îl chemi, numărul de artiști și pachetul tehnic inclus.

Un DJ pentru nuntă te costă între 500 și 1.500 de euro. În acești bani intră sonorizare, lumini și MC. Pentru un DJ premium cu efecte speciale și echipamente profesionale, prețurile pot urca spre 2.000 de euro.

Oferta este destul de bogată , așa că ai de unde alege. Iată câteva variante apreciate: DJ Daniel, Dj Gun Events Ploiesti, Dj Valentin.

O formație care să întrețină atmosfera la nuntă este ceva mai costisitoare. Prețul este de regulă între 800 și 4.000 eruo, în funcție de numărul de membri și repertoriu.

O formație locală standard începe de la aproximativ 800–1.200 euro, iar trupele premium cu muzică live, soliste și momente speciale pot depăși 3.000–4.000 euro.

Iată și câteva exemple din zonă: Formatia Vatra din Ploiești, Formatia Romantic – cu repertoriu variat: populară, lăutărească, latino și disco.

Ca idee generală, multe cupluri aleg doar DJ, care este mai ieftin și flexibil. Un DJ alături de solist fac un duo bun între atmosferă și cost, iar dacă angajezi o formație completă, ai experiență live, dar și un cost mai mare.

Mărturiile pentru invitați, alte costuri

O amintire de la nunta ta este binevenită pentru invitați și chiar va fi apreciată. Însă și acestea implică alte costuri.

Cele mai simple variante pornesc de la aproximativ 1 leu/bucata, iar modelele personalizate sau parfumate trec de 20 lei/bucata. De exemplu, mărturiile din carton sau lemn sunt printre cele mai accesibile, în timp ce unele elegante, cu parfum, magneți sau accesorii speciale, au prețuri mai mari.

Cine imortalizează momentul

De un fotograf care să imortalizeze în mod profesional momentul, este nevoie, oricâte poze ar face invitații.

În Ploiești, prețul unui fotograf de nuntă diferă în funcție de experiență, durata evenimentului și serviciile incluse. Un pachet standard pornește de la aproximativ 2.500-3.500 de lei, iar pentru fotografi cu experiență sau pachete premium, costurile pot ajunge la 7.000 de lei sau chiar mai mult. De obicei, în preț sunt incluse fotografiile editate, ședința foto și livrarea albumului digital sau fizic.

În plus, mulți fotografi realizează ședințe foto speciale cu mirii, atât înainte de nuntă („save the date”), cât și după eveniment („trash the dress” sau ședințe romantice).

Poți opta și pentru altfel de ședințe foto. Mulți aleg locuri elegante din apropierea Ploieștiului, parcuri, lacuri, palate sau chiar destinații de munte și mare, pentru cadre spectaculoase. Uneori, deplasarea este inclusă în pachet, iar pentru distanțe mai mari se poate percepe un cost suplimentar, pentru transport și cazare.

La final, costul unei nunți în Ploiești nu mai este doar o chestiune de „cât te ține buzunarul”, ci mai degrabă de alegerile pe care le faci — de la numărul de invitați și meniul de la restaurant, până la muzică, fotograf și detaliile care dau personalitate evenimentului.

Așa că, dincolo de cifre, adevărata concluzie este simplă: o nuntă reușită în Ploiești nu are un preț fix, ci un buget care se construiește pas cu pas, în funcție de ce vrei să păstrezi în amintire și ce ești dispus să transformi în realitate.