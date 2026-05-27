Mormântul unui „prinț” de acum 5.000 de ani, descoperit în Prahova, lângă DN1. Arheologii reconstruiesc movila funerară în 3D

O descoperire spectaculoasă făcută pe șantierul viitorului pasaj suprateran de la Băicoi rescrie istoria uneia dintre cele mai misterioase zone preistorice din România. Arheologii Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova au scos la iveală un mormânt vechi de aproximativ 5.000 de ani, aparținând unui bărbat considerat parte a elitei epocii bronzului timpuriu. VIDEO REPORTAJ de pe șantierul arheologic, la finalul articolului.

Descoperirea a fost făcută în timpul lucrărilor de descărcare arheologică necesare construirii pasajului peste DN1, la intersecția cu DJ 215. Însă ceea ce părea inițial o cercetare de rutină s-a transformat rapid într-unul dintre cele mai importante șantiere arheologice din acest an din Prahova.

Movila funerară uriașă care ascundea un personaj important al epocii bronzului

Arheologii sapă două movile funerare preistorice, însă una dintre ele i-a impresionat chiar și pe specialiști. Are aproape patru metri înălțime, o dimensiune extrem de rară pentru tumulii descoperiți în această regiune.

„În tumulul acesta pe care îl săpăm la Băicoi, în primul, pentru că avem doi de săpat, sunt morminte din Epoca Bronzului. Este deosebit acest tumul pentru că este mare. Sunt doi tumuli mari în tot spaţiul acesta de la nord de Ploieşti şi acesta este unul dintre ei. Aceasta înseamnă că sunt nişte persoane care faceau parte din elita comunităţii care locuia aici, acum 5000 de ani”, a declarat arheologul Alin Frînculeasa pentru Observatorul Prahovean.

Primele cercetări au confirmat deja importanța descoperirii. În interiorul tumulului a fost găsit scheletul unui bărbat masiv, îngropat cu podoabe purtate la urechi, detaliu care indică un statut privilegiat în comunitatea de acum cinci milenii.

Un „gigant” printre cele peste 300 de movile funerare din zonă

Dimensiunea tumulului descoperit lângă DN1, în zona Băicoi, îl transformă într-un caz deosebit pentru arheologia românească.

„Avem un tumul care are în jur de patru metri, cu o vechime de aproximativ 5.000 de ani. Este bine cunoscută prezența acestor tumuli în câmpia de la nord de Ploiești până în zona Bănești.

Am cercetat deja vreo 50 de astfel de morminte, dar ceea ce este interesant este că acestea două sunt mult mai mari. Acesta în care facem săpătura acum are, așa cum am spus, până la patru metri. Ceea ce înseamnă că aceste morminte erau mai importante pentru comunitatea respectivă, pentru că restul – peste 300 de morminte – rareori depășesc 1 -1,5 metri înălțime.

Majoritatea sunt în jur de un metru. Asta înseamnă că este posibil să avem aici persoane importante pentru comunitatea care a trăit în această zonă de câmpie acum 5.000 de ani”, a declarat arheologul Alin Frînculeasa.

Tehnologie de ultimă generație pe șantierul arheologic: GPS, fotogrammetrie și reconstrucție 3D

Descoperirea de la Băicoi nu impresionează doar prin vechime, ci și prin tehnologia folosită pentru cercetare. Arheologii documentează fiecare strat al movilei funerare cu ajutorul GPS-ului de mare precizie și al fotogrammetriei digitale, pentru a recrea ulterior întreaga structură în format tridimensional.

Practic, specialiștii vor putea reconstrui virtual tumulul exact așa cum arăta acum 5.000 de ani.

„Folosesc acest GPS pentru a crea o hartă a cercetării. Aceste puncte care sunt aici, acestea sunt pentru fotogrammetrie. Vom face o modelare tridimensională, ca să păstrăm și contextual logica săpăturii, având în vedere că avem o situație pluristratigrafică. Vom avea mai mulți indivizi pe niveluri diferite în această movilă și atunci, la final, încercăm să reconstituim atât movila în starea ei inițială, cum a fost, dar și poziționarea indivizilor în lumea tridimensională, în toată această movilă funerară”, a declarat Eduard Andrei Ghinea, arheolog în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie Prahova.

Cercetările arheologice vor continua aproximativ opt săptămâni.

Imaginile surprinse pe șantier arată amploarea săpăturilor și complexitatea cercetării desfășurate în unul dintre cele mai importante situri funerare preistorice din sud-estul Europei.

Câmpia tumulilor misterioși dintre Ploiești și Florești

Puțini șoferi care circulă pe DN1 știu că, între Păulești, Băicoi, Florești și Ariceștii Rahtivani, se află una dintre cele mai vaste necropole preistorice descoperite vreodată în România.

De o parte și de alta a drumului național se întind sute de tumuli, movile funerare artificiale ridicate acum aproape 5.000 de ani de comunități indo-europene venite din stepele nord-pontice.

În ultimul deceniu, cercetările coordonate de arheologul Alin Frînculeasa au schimbat radical ceea ce istoricii știau despre această zonă. Specialiștii au identificat aici una dintre cele mai dense concentrații de tumuli din sud-estul Europei.

Peste 350 de movile funerare ascunse lângă DN1

Potrivit datelor oficiale din Repertoriul Arheologic Național și studiilor Muzeului Prahova, în zona delimitată de Ariceștii Rahtivani, Băicoi, Blejoi, Florești, Păulești, Strejnicu și Nedelea au fost identificate peste 350 de movile funerare.

Multe dintre ele sunt vizibile și astăzi pe câmpurile agricole sau chiar în apropierea DN1. Ani întregi, localnicii au crezut că sunt simple ridicături naturale de teren. În realitate, ele reprezintă monumente funerare construite în jurul anului 3300 î.Hr., în perioada culturii Yamnaia — una dintre cele mai importante culturi indo-europene ale epocii.

Arheologii spun că această regiune era, acum cinci milenii, un culoar strategic între Carpați și Câmpia Română, traversat de comunități de păstori și războinici migratori.

Iar tumulul uriaș descoperit acum la Băicoi ar putea ascunde tocmai povestea unuia dintre liderii acelor comunități dispărute.

