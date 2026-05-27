De ce oamenii ajung la Strejnicu pentru avioane și pleacă vorbind despre experiență

În fiecare an, înainte de Ziua Copilului, Aerodromul de la Strejnicu devine unul dintre cele mai vii locuri din Prahova. Nu doar pentru pasionații de aviație, ci pentru familii întregi, fotografi, copii, motocicliști, oameni care iubesc motoarele și, pur și simplu, pentru cei care vor să simtă din nou emoția unui eveniment adevărat. „Avioane și Motoare – Ploiești Airshow 2026” promite pe 30 mai cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

Vor fi avioane de acrobație, parașutiști, demonstrații aeriene, mașini spectaculoase, motociclete, roboți construiți de elevi ploieșteni și multe surprize pregătite pe pista Aerodromului „Gheorghe Bănciulescu” din Strejnic.

Dar cei care au fost la edițiile trecute spun același lucru: nu doar show-ul îi face să revină.

Este atmosfera. Momentul acela în care se aude primul motor pe pistă și toată lumea ridică instinctiv privirea spre cer.

Copiii care urmăresc avioanele fără să clipească.

Fotografii care stau cu aparatul pregătit pentru cadrul perfect.

Oamenii care poate nu s-au întâlnit niciodată, dar încep să vorbească între ei despre zbor, motoare sau mașini clasice ca și cum s-ar cunoaște de ani întregi.

La Strejnic, pasiunea devine comunitate.

Iar ediția din acest an pare construită exact în jurul acestei idei: un eveniment în care aviația, tehnologia și cultura motoarelor se întâlnesc într-un singur spectacol.

Una dintre surprizele anunțate pentru această ediție este inclusiv o întrecere între un avion aflat în zbor și mașini de mare putere, pe pista aerodromului.

Intrarea este liberă, iar accesul publicului va începe de la ora 12:00. Show-ul aviatic este programat să înceapă în jurul orei 16:00 și se va încheia seara, cu foc de artificii.

Pe 30 mai, la Strejnic, oamenii nu vor veni doar pentru avioane.

Vor veni pentru senzația aceea rară că, măcar pentru câteva ore, totul pare mai spectaculos decât de obicei.

Avioane & Motoare

Sponsor principal: Arca Village

Sponsori: Feruccio Group, Hill House, Apa Nova Ploiești,Taverna Românești, MRS Residence Sinaia, Shopping City Ploieşti, Ledmax Electronics, Ecomaster

Parteneri: Consiliul Județean Prahova, Primăria Ploiești, Primǎria Târgşoru Vechi, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti, Filarmonica „Paul Constantinescu’’ Ploieşti, Selgros, Senapan

Organizatori: Aeroclubul României, Grupul Observatorul Prahovean