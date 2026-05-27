Cine este polițistul de 22 de ani care a sfidat moartea pentru a salva doi copii din apele învolburate ale Ialomiței

Are doar 22 de ani și nici măcar un an de experiență în Poliție, însă curajul său a impresionat o întreagă comunitate și i-a făcut mândri chiar și pe colegii cu state vechi în uniformă. Marius Gheorghe, agent de poliție la Secția Cocorăștii Colț, a devenit eroul unei intervenții dramatice petrecute duminică, 24 mai, când doi copii au fost la un pas de moarte în apele râului Ialomița, în comuna Poienarii Burchii.

Tânărul polițist era în patrulă alături de colegul său, Gabriel Nedelcu, polițist cu peste 10 ani de experiență, când prin stație a venit un apel disperat la 112. Doi minori erau în pericol de înec, agățați de un grilaj, în apropierea stăvilarului de pe râu.

Cursă contracronometru spre salvarea copiilor

Cei doi polițiști au rămas în legătură telefonică cu apelantul și au pornit în mare viteză spre locul intervenției. Drumul până la stăvilar este extrem de dificil, prin câmp, pe teren accidentat, însă fiecare secundă conta.

Când au ajuns, scena era dramatică. Cei doi băieți, în vârstă de 14 și 17 ani, strigau după ajutor, încercând să reziste curenților puternici ai râului.

„Când am ajuns, copiii strigau după ajutor. Se țineau de un grilaj. Curenții erau foarte puternici, tocmai se dăduse drumul la baraj și era apă adâncă și curenți puternici. Dar nu am ezitat. Am sărit în apă, și eu și colegul. Apa avea 6-7 metri, dar nu m-am gândit la siguranța mea, ci la copii. De asta am ales meseria de polițist. Pentru a ajuta, a salva vieți”, a povestit agentul Marius Gheorghe.

Adolescenții ajunseseră în apă după ce au încercat să recupereze o minge căzută în râu, în timp ce se aflau la fotbal împreună cu alți copii. Exact în acel moment fusese deschis barajul, iar nivelul apei a crescut violent în doar câteva clipe.

„Nici o secundă nu m-am gândit că puteam da greș”

Minute întregi, cei doi copii au rămas agățați de grilaj, luptându-se cu forța apei până la sosirea polițiștilor. Intervenția a fost una extrem de riscantă, însă agenții au reușit să-i scoată la timp din apele învolburate.

„Copiii au stat agățați de grilaj minute bune până am ajuns noi. Dar, deși a fost o luptă contra cronometru, ținând cont de puterea pe care o avea apa în zona aceea și de curenții foarte puternici, am reușit! Nicio secundă nu m-am gândit că puteam da greș”, a mai spus tânărul polițist.

Marius Gheorghe spune că și-a dorit dintotdeauna să devină polițist, fiind atras de ideea de a-i ajuta pe ceilalți. Curajul și determinarea de care a dat dovadă la doar 22 de ani l-au transformat deja într-un exemplu printre colegii săi.

Pentru gestul lor eroic, conducerea IPJ Prahova analizează posibilitatea recompensării celor doi polițiști care au salvat viețile copiilor.