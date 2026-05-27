Fraude telefonice în numele ANAF. Escrocii încearcă să obțină date bancare de la contribuabili

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează populația cu privire la o nouă metodă de fraudă telefonică prin care persoane rău-intenționate folosesc identitatea instituției pentru a obține date personale și informații bancare de la contribuabili. Escrocii utilizează numere de telefon din România și pretind că sunt angajați ANAF, invocând presupuse sume de bani ce ar urma să fie restituite victimelor.

Potrivit reprezentanților ANAF, persoanele vizate sunt informate că figurează în evidențele fiscale cu impozit pe profit achitat în plus și că trebuie să fie contactate de un reprezentant al unei bănci pentru returnarea banilor. Ulterior, victimele primesc un nou apel de la persoane care se prezintă drept funcționari bancari și care încearcă să obțină date confidențiale despre conturi sau carduri bancare.

„Recomandarea specialiștilor este să nu transmiteți date personale sau informații despre conturi sau carduri bancare prin telefon!”, transmite ANAF.

Instituția reamintește că Spațiul Privat Virtual (SPV) reprezintă canalul oficial și securizat prin care contribuabilii pot comunica cu administrația fiscală.

„Reamintim, ca de fiecare dată, că Serviciul Spațiul Privat Virtual, pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția. De asemenea, contribuabilii pot obține informații fiscale cu caracter general la CALL CENTER ANAF 0314039160.”, mai precizează ANAF.

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă populației să nu ofere niciodată prin telefon parole, coduri de autentificare, PIN -uri sau alte date bancare sensibile, indiferent de identitatea invocată de apelant. În cazul unor astfel de apeluri suspecte, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă conversația și să contacteze direct instituția sau banca, folosind numerele oficiale de contact.