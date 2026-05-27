Cum s-a produs accidentul de la Vâlcănești

Accidentul rutier a avut loc miercuri, 27 mai, pe DJ 218, pe sensul de mers dinspre Vâlcănești către Dumbrăvești. Două autoturisme au intrat în coliziune, iar ambii conducători auto au fost transportați la spital.

Potrivit primelor informații, un tânăr în vârstă de 21 de ani, aflat la volanul unui autoturism BMW, ar fi pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un alt autoturism de aceeași marcă, la volanul căruia era un bărbat în vârstă de 27 de ani, mașina fiind oprită pe DC 9 pentru a se încadra în intersecție.

În urma impactului, șoferul în vârstă de 21 de ani a a fost transportat la spital.

Ulterior, la spital a fost transportat și celălalt conducător auto.

„​În urma producerii accidentului, a rezultat vătămarea corporală a ambilor conducători auto, care au fost transportați la unitatea medicală, în vederea acordării îngrijirilor de specialitate.

În cazul conducătorului auto de 27 de ani, aparatul etilotest a indicat o valoare negativă, iar în cazul celuilalt conducător auto, din cauza leziunilor suferite, nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, urmând să îi fie recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei”, a precizat IPJ Prahova.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.