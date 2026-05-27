La Arad biletul de transport în comun va costa 1 leu. De când intră în vigoare noul tarif

Arad devine primul oraș din România care introduce un tarif simbolic pentru transportul public local. Consiliul Local a aprobat, miercuri, 27 mai, un proiect prin care un bilet de călătorie va costa doar 1 leu și va fi valabil timp de 24 de ore. Noua măsură va intra în vigoare începând cu data de 1 august 2026.

Cea mai importantă schimbare aprobată de aleșii locali este introducerea biletului urban cu preț redus, valabil o zi întreagă pe toate liniile de transport public din municipiu. În prezent, un tichet valabil o oră costă 4,5 lei, ceea ce înseamnă că noul tarif reprezintă o reducere semnificativă pentru călători.

Pe lângă biletul de 1 leu, Consiliul Local a aprobat și noi tarife pentru abonamente. Astfel, abonamentul urban lunar pentru adulți va costa 20 de lei, abonamentul săptămânal va avea prețul de 5 lei, iar abonamentul valabil două săptămâni va costa 10 lei. Abonamentul nenominal va fi disponibil pentru 40 de lei.

De menționat este faptul că pentru anumite categorii de persoane se mențin reducerile de 50%, ceea ce va face ca un abonament lunar să fie 10 lei, iar un abonament săptămânal va costa 2,5 lei.

Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, explica încă din luna martie motivele pentru care administrația locală a ales această soluție.

„Mi-am dorit să avem un transport public gratuit, însă legislația actuală nu permite autorităților locale să acorde gratuitate tuturor călătorilor. În aceste condiții, până vom avea o legislație corespunzătoare, propun o soluție alternativă: un tarif de 1 leu pentru 24 de ore, valabil pentru toți cetățenii”, anunța edilul.

Prin această decizie, Arad ar putea deveni un model pentru alte administrații locale din România care încearcă să reducă traficul și să stimuleze folosirea transportului în comun.