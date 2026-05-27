Accident grav la Vâlcănești. Tânăr în vârstă de 21 de ani, transportat la spital

Accidentul rutier s-a produs, miercuri, 27 mai, în satul Cârjari, comuna Vâlcănești, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. Un tânăr în vârstă de 21 de ani, care prezenta politraumatisme, a fost transportat la spital.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Plopeni, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Prahova.

„În accident au fost implicate trei persoane. Două dintre acestea erau conștiente și nu prezentau leziuni, iar cea de-a treia victimă, un bărbat în vârstă de 21 de ani, a fost găsită politraumatizată, dar conștientă, și a primit îngrijiri medicale la fața locului din partea echipajului SAJ”, a precizat ISU Prahova.

Ulterior, victima a fost transportată la spital.

(Vom reveni cu detalii)