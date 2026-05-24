Doi polițiști au salvat de la înec doi copii, la Poienarii Burchii. Agenți au fost răniți (FOTO)

Momente dramatice, duminică, 24 mai, în localitatea Poienarii Burchii. Doi polițiști, Gheorge Marius și Gabriel Nedelcu, din cadrul Secției nr 7. Cocorăștii Colț au intervenit pentru salvarea a doi băieți de 14, respectiv 17 ani, care au căzut în apă după ce au încercat să recupereze o minge.

UPDATE: Potrivit IPJ Prahova, „polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că doi copii au intrat în apă și nu au mai reușit să ajungă la mal, în zona unui baraj, unde debitul apei era foarte mare.

La fața locului s-au deplasat imediat agentul de poliție Gheorghe Marius și agentul principal de poliție Nedelcu Gabriel, care, fără a ezita, au intrat în apă pentru salvarea minorilor.

Prin intervenția rapidă și curajul de care au dat dovadă, cei doi polițiști au reușit să îi scoată în siguranță din râu și să le acorde primele îngrijiri până la sosirea echipajelor medicale.

La acest moment, cadrele medicale acordă îngrijiri de specialitate celor doi minori.

Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Prahova apreciază profesionalismul, promptitudinea și spiritul de sacrificiu demonstrate de cei doi polițiști în îndeplinirea misiunii lor de protejare a vieții cetățenilor”.

Știrea inițială:

Potrivit informațiilor confirmate de primarul comunei, Alexandru Ionuț Gheorghe, (PNL) patru copii se aflau în apropierea barajului în momentul incidentului. Mingea cu care se jucau a ajuns în apă, iar doi dintre minori au intrat în râul Ialomița pentru a o recupera.

Curenții puternici i-au tras însă spre zona barajului, iar viața acestora a fost pusă în pericol. În ajutorul lor au intervenit polițiștii Gheorghe Florin și Nedelcu Gabriel de la secția de poliție din comună.

„În timpul intervenției, cei doi agenți au fost luați de curent și trași sub baraj. Ambii s-au lovit la cap în timpul operațiunii de salvare. Unul dintre polițiști are 22 de ani, iar celălalt aproximativ 37 de ani. Copiii au fost scoși la timp din apă și sunt, datorită salvatorilor, în afara oricărui pericol. La fața locului au intervenit echipaje de ambulanță și salvatori”, ne-a transmis edilul din Poienarii Burchi.

Tot acesta a mai precizat că intervenția a fost una extrem de dificilă din cauza debitului ridicat și a curenților formați în zona barajului.

„Incidentul putea avea un final tragic dacă nu ar fi exisat intervenția rapidă a polițiștilor care au reușit să salveze viețile copiilor”, a declarat Alexandru Ionuț Gheorghe.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

