Bătaie de joc pe A3 București – Ploiești. Autostrada nu are WC-uri și benzinării nici după 14 ani de la inaugurare

Autostrada A3 București – Ploiești a fost inaugurată în urmă cu 14 ani, însă șoferii care circulă pe acest tronson nu au nici astăzi la dispoziție benzinării, toalete publice funcționale sau spații de servicii moderne. Clădirile existente, pentru care s-au cheltuit peste 22 de milioane de lei, sunt nefuncționale. FOTO- VIDEO la finalul textului.

La 14 ani de la inaugurarea autostrăzii, șoferii care circulă între București și Ploiești continuă să parcurgă tronsonul fără benzinării și fără spații de servicii funcționale, deși acestea au fost prevăzute în proiect.

Șoferii și pasagerii își fac nevoile în natură

Șoferii sunt nevoiți să oprească ”pe avarii” pe banda de urgență pentru a-și face nevoile fiziologice și să se asigure că au suficient carburant în rezervor pentru a parcurge distanța de 55 de km. De ce s-a ajuns în această situație?

La solicitarea Observatorului Prahovean, CNAIR a transmis că pe acest tronson de A 3 au fost prevăzute, încă din proiectul tehnic, două spații de servicii. Unul în zona Moara Vlăsiei, la km 26+600 stânga și km 23+500 dreapta, și unul în zona Bărcănești, la km 63+500, pe ambele sensuri.

Aceste spații ar fi trebuit să includă parcări pentru autoturisme, autocamioane și autocare, toalete publice, dușuri, stații de distribuție carburant, stații de încărcare pentru vehicule electrice, spații comerciale și snack bar.

Doar câte o singură benzinărie pe sensul de mers, din 2027

CNAIR precizează că, până în prezent, au fost depuse oferte doar pentru spațiile de servicii de la Moara Vlăsiei. Astfel, pe 6 februarie 2025, câștigător a fost declarat OMV Petrom Marketing SRL pentru lotul de la Moara Vlăsiei, care include spațiile de servicii de la km 23+500 dreapta și km 26+600 stânga. Acestea urmează a fi deschise în anul 2027.

În ceea ce privește parcările de scurtă durată, tot OMV Petrom le va amenaja și pe cele de la km 17+000 și km 34+900, pe ambele sensuri, însă CNAIR un termen pentru finalizarea lucrărilor.

Vor rămâne, în continuare, doar pe hârtie, spațiile de servicii – benzinăriile de la Bărcănești (km 63+500 stânga/ dreapta) și parcările de scurtă durată de la km 49+100 și km 56+900, pe ambele sensuri.

Sume uriașe cheltuite pentru…nimic

În răspunsul transmis redacției noastre, CNAIR arată că acestea au făcut obiectul unor licitații încă din anul 2021, pentru încheierea unor contracte de concesiune privind dotarea, operarea și întreținerea lor. Licitațiile nu s-au finalizat însă cu atribuirea contractelor, din cauza lipsei ofertelor.

Așadar, va mai trece cel puțin un an până la ”minunea” deschiderii primei benzinării de pe A 3, București-Ploiești.

Reamintim că pentru construirea spațiilor de servicii care nu sunt funcționale, CNAIR a cheltuit peste 22 de milioane de lei. (Detalii AICI).

Iată cum arată clădirile acum:

