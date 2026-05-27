Două femei lovite de o mașină pe trecerea de pietoni, pe strada Romană din Ploiești

Două femei au fost rănite, miercuri, 27 mai, în urma unui accident rutier produs pe strada Romană din municipiul Ploiești.

Potrivit polițiștilor rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești, o femeie de 76 de ani ar fi condus un autoturism din direcția străzii Constantin Dobrogeanu Gherea către strada George Coșbuc.

La intersecția cu strada Romană, aceasta ar fi acroșat două femei, în vârstă de 35, respectiv 52 de ani, care s-ar fi angajat în traversarea drumului în zona marcajului pietonal.

În urma accidentului, cele două femei au fost rănite și transportate la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului. În cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.