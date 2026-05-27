Președintele Judecătoriei Ploiești, printre cei care critică dur noua lege a salarizării propusă de Guvernul interimar Bolojan

163 de președinți de judecătorii din România critică dur noua lege a salarizării, propusă de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan. Aceștia spun că proiectul ar putea crea probleme mari în sistemul de justiție și ar duce la inechități între magistrați. Printre semnatari se numără și președintele Judecătoriei Ploiești, judecătorul Alexandru Marius Badea.

Unii judecători ar putea ajunge să câștige mai puțin după promovare

Șefii instanțelor susțin că legea ar putea produce situații absurde: unii judecători ar putea ajunge să câștige mai puțin după promovare sau după acumularea de vechime.

„Textele proiectului vor provoca anomalii traduse în încadrări diferite ale persoanelor în funcţie de data promovării sau recrutării în funcţii publice, astfel încât se va ajunge la situaţii în care, ca efect al promovării în grade sau trepte de vechime, drepturile salariale să scadă”, anunță șefii de judecătorii, într-un comunicat de presă.

Ei mai spun că salariile propuse pentru magistrați nu respectă echilibrul dintre puterile statului și că Guvernul s-ar fi concentrat mai ales pe creșterea salariilor demnitarilor.

Noua lege ar crea diferențe foarte mari între pensionari

Magistrații avertizează și asupra efectelor asupra pensiilor. Potrivit acestora, noua lege ar crea diferențe foarte mari între pensionari care au aceeași vechime și același grad profesional.

În comunicatul transmis public, președinții judecătoriilor mai acuză autoritățile că încearcă să dea vina pe magistrați pentru problemele economice și spun că nu mai acceptă „atitudini umilitoare” la adresa sistemului de justiție.

Reacția vine după ce și conducerea Consiliul Superior al Magistraturii și președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție au criticat proiectul de lege.

Vă reamintim, proiectul noii legi a salarizării unitare în sistemul public a fost pus în dezbatere publică luni, 25 mai. Documentul se află în consultare și urmează să treacă prin negocieri rapide cu sindicatele, înainte de adoptare. Proiectul integral și grilele de salarizare pot fi consultate pe platforma oficială a Ministerului Muncii.