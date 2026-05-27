Lider sindical despre noua lege a salarizării: „Va crește numărul profesorilor necalificați”

Noua lege a salarizării, pusă în dezbatere publică de Guvern luni, 25 mai, provoacă revoltă în sistemul de educație. Simion Hăncescu, președintele FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ), a declarat, pentru Observatorul Prahovean, că profesorii pierd până la 600 de lei din venituri și avertizează că „mai mult ca sigur” vor avea loc proteste. Liderul sindical susține că noua grilă salarială este „bomboana de pe colivă”, după măsurile de austeritate impuse prin Legea 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan.

„O lege incorectă și inechitabilă. Salariile profesorilor scad de la 280 până la 500 de lei, iar dacă luăm în calcul și indemnizația de hrană pierdută, care era de 347 de lei lunar, diminuarea ajunge la circa 600 de lei”, a declarat Simion Hăncescu pentru Observatorul Prahovean.

Liderul sindical spune că noua grilă salarială nu respectă promisiunile făcute după greva profesorilor din 2023, când s-a stabilit ca salariul profesorului debutant să fie raportat la salariul mediu brut pe economie.

„Dacă salariul mediu brut este acum aproximativ 8.600 de lei, profesorul debutant ar urma să primească în noua lege 7.500 de lei. Întreaga grilă a fost construită plecând de la o sumă cu 1.000 de lei mai mică decât cea corectă”, a transmis Simion Hăncescu.

Acesta avertizează că efectele asupra sistemului de educație vor fi grave și anunță proteste în perioada următoare.

„Noua lege a salarizării e doar bomboana de pe colivă. Va fi nenorocit întregul sistem de educație, iar vina e a Guvernului României care își bate joc de copii.

Va crește numărul celor necalificați. Deja sunt semnale că mulți profesori vor ieși din sistem sau se vor pensiona anticipat”, a mai declarat liderul FSLI pentru Observatorul Prahovean.

De cealaltă parte, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a transmis că noua lege nu va duce la scăderea veniturilor și că „niciun salariu nu va scădea” în urma aplicării noii grile de salarizare.