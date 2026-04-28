Profesorii lansează referendum pentru declanșarea grevei generale în învățământ

Profesorii din învățământul preuniversitar au anunțat declanșarea unui referendum pentru consultarea privind organizarea unei greve generale, programate pentru data de 25 mai 2026. Această formă de protest a cadrelor didactice va fi precedată de o grevă de avertisment pe 18 mai 2026.

- Publicitate -

Decizia vine pe fondul nemulțumirilor tot mai accentuate generate de aplicarea Legii nr. 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan și de prevederile proiectului legii-cadru a salarizării, despre care reprezentanții din educație susțin că prevede salarii necorespunzătoare și nu reflectă importanța activității de la catedră a dascălilor.

„Acest demers are ca obiectiv apărarea drepturilor profesionale, a condițiilor de muncă și a statutului personalului din învățământ, într-un moment în care măsurile propuse aduc presiune suplimentară, dezechilibre majore și o lipsă evidentă de respect față de cei care susțin zi de zi școala românească.

- Publicitate -

Nu mai putem accepta salarii incorecte, încărcarea excesivă a normei de muncă și decizii luate fără un dialog real cu cei direct afectați. Educația trebuie tratată ca o investiție esențială în viitorul acestei țări. Este momentul solidarității, al responsabilității și al asumării”, este mesajul transmis de către reprezentanții FSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ).

În funcție de rezultatul referendumului, urmează să se stabilească dacă personalul din învățământ va intra în greva generală, situație în care are putea fi afectată desfășurarea celor două examene naționale, Evaluarea Națională și Bacaluareatul.