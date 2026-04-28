Oficiul poștal din Brebu, blocat de o săptămână după ce a rămas fără angajat. Localnicii nu își pot plăti facturile

Zeci de localnici din Brebu, cei mai mulți în vârstă, sunt nevoiți să stea la cozi interminabile la oficiul poștal, rămas fără angajat pentru plăți de o săptămână. Oamenii nu își pot achita facturile sau ridica alocațiile copiilor. Deși autoritățile au promis detașarea unui angajat al unui oficiu din Ploiești, nici până marți, 28 aprilie, nu s-a prezentat nimeni.

În lipsa unui responsabil la ghișeu, locuitorii din Brebu spun că nu au la cine să apeleze.

„Așteptăm de ore întregi în fața unui ghișeu gol. Sunt oameni bătrâni care vor doar să își plătească utilitățile ca să nu rămână fără servicii. Eu am venit să ridic alocațiile copiilor. Suntem aici de la ora 8:00 și nu știm pe cine să întrebăm. Am încercat să sunăm la numerele găsit pe internet, însă fie nu răspunde nimeni, fie sunt numere invalide”, a declarat un citator, care a transmis și imagini cu cozile de la Oficiul Poștal din Brebu.

Acesta a mai precizat că multe dintre persoanele afectate nu pot utiliza servicii online și depind de plata la ghișeu, iar deplasarea în oraș este, mai ales pentru persoanele în vârstă, un efort considerabil.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere din partea Poșta Română cu privire la situația de la oficiul poștal din Brebu și termenul în care problema va fi remediată.