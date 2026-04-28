Schimbări în transportul public din Ploiești: traseele TCE ocolesc strada Tache Ionescu

Primăria Ploiești anunță că traseele publice locale, cu parcurs pe strada Tache Ionescu, vor circula deviat săptămâna aceasta. Modificările vin în contextul lucrărilor de asfaltare din zonă.

Drept urmare, traseele TCE vor circula pe rute ocolitoare, astfel:

Traseul 7 : la sensul spre Dorobanțu – din str. Rudului va circula pe str. Maramureș, cu stație la Colegiul Național “Mihai Viteazul”, apoi prin Piața Victoriei, Bulevardul Republicii și, în continuare, traseul normal. Nu se mai efectuează stația Tache Ionescu. Celălalt sens nu se modifică.

Traseele 22 barat și 39 barat : la sensul spre Bariera Unirii/Hale Catedrală – traseul cunoscut până pe str. I.L. Caragiale, cu stație la Faredo, apoi pe străzile I.L Caragiale, Gh. Grigore Cantacuzino, Cuza Vodă, Vasile Lupu, Piața Eroilor și, în continuare, ruta cunoscută. Nu se mai efectuează stația Tache Ionescu. Celălalt sens nu se modifică.

Traseele 35 și 35barat vor efectua stația Faredo în loc de Tache Ionescu, după care vor parcurge străzile Rudului, Maramureș, apoi Piața Victoriei, Bulevardul Republicii și, în continuare, traseul normal.

În funcție de dispozițiile Poliției Rutiere, atât intervalul orar, cât și rutele ocolitoare specificate pot fi modificate.