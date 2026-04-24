Povestea antreprenorului Florin Constantinescu, omul care curăță Prahova de gunoaie: „Mi-am dezvoltat afacerea cu un împrumut la CAR”

A pornit în anul 1993 cu un împrumut pe care l-a făcut la CAR (Casa de Ajutor Reciproc) și cu o meserie învățată în atelier, aceea ce inginer auto. Astăzi, el, omul Florin Constantinescu, directorul Floricon Salub din Câmpina, coordonează o companie care ține ferite de gunoaie municipii, orașe și zeci de comune din Prahova. Povestea de peste trei decenii a afacerii lui Florin Constantinescu este despre curaj, muncă și un drum început de la zero, cu o singură mașină funcțională și un oraș, (la acel moment Câmpina) sufocat de gunoaie.

- Publicitate -

În 1993, când a pornit la drum, nu avea un plan de afaceri și nici siguranța că lucrurile vor merge bine. Pentru viitorul antrepenor Florin Constantinescu, atunci în vârstă de 30 și ceva de ani, exista, povestește acesta, pe alocuri cu lacrimi în ochi, doar convingerea că munca și perseverența pot construi ceva pentru comunitate, chiar și într-un domeniu în care puțini ar fi avut curajul să intre: gunoiul!

Afacerea cu gunoi, dezvoltată cu împrumut la CAR

Inginer auto de profesie, obișnuit să repare și să găsească soluții acolo unde alții vedeau doar lucruri fără valoare, a început cu o firmă mică de reparații auto pe care a deschis-o în paralel cu locul de muncă și susținută de un împrumut făcut la CAR (Casa de Ajutor Reciproc).

- Publicitate -

Nu mai ține minte azi care a fost suma împrumutată, dar știe că acela a fost pasul către o afacere care durează pe piața din Prahova de peste 30 de ani.

„Am pornit de la ce știam eu mai bine, reparații auto. Atât știam. Totul s-a schimbat în momentul în care, la Câmpina, a apărut prima licitație pentru salubritate. Orașul era, și nu exagerez cu nimic, atunci, puțin după anii 1990, un dezastru ecologic, cu munți de deșeuri peste tot”, își amintește directorul Floricon Salub.

Prima gunoieră și singura, reparată acum peste 30 de ani, de directorul Floricon Salub

Florin Constantinescu mai spune că a câștigat la acel moment licitația și a primit șase mașini dintre care doar una era funcțională. Una singură! O gunoieră pe care el a vrut să o repare. Și a făcut asta, admite fără nicio rușine.

- Publicitate -

Între timp, în jurul lui oamenii, apropiații, spuneau că este o greșeală toată această idee a lui de a se ocupa de un serviciu de salubritate la nivel de județ. Îi ziceau, povestește acesta, că nu are nicio șansă și că tot business-ul pe care și-l dorea se va prăbuși înainte să înceapă cu adevărat.

„Din șase mașini, funcționa una. Mulți au zis că am greșit și că am avut un curaj nebunesc”, a mărturisit Florin Constantinescu.

Cu o singură autospecială și cu un oraș întreg care avea nevoie de curățenie, a început să lucreze, completând lipsurile cu ceea ce știa cel mai bine să facă: să repare, să reconstruiască și să improvizeze.

- Publicitate -

A cumpărat un camion, apoi un tractor și a intrat la propriu sub utilaje, alături de câțiva oameni, colegi, pentru a readuce la viață, piesă cu piesă, utilajele.

Primele luni nu au adus profit, ci supraviețuire, pentru că banii întârziau, cheltuielile creșteau, iar fiecare zi era, pentru Florin Constantinescu, o decizie între a merge mai departe sau a renunța. Ambiția și determinarea de a construi afacerea mult visată au fost, însă, mai puternice decât teama de eșec.

Azi, Floricon Salub numără 250 de angajați și acoperă nevoile a 50.000 de prahoveni

„Parcursul a fost greoi. Nu aveam încasări, a trebuit să recuperez bani, să fac, din păcate, restructurări”, povestește Florin Constantinescu.

- Publicitate -

A pornit atunci, în 1993, cu 12 oameni, unii, din puținul acesta, dați afară. În timp, însă, a construit o echipă de peste 250 de angajați.

Azi nu are grijă doar de Câmpina pe parte de salubritate, ci și de o întreagă rețea de localități, de la Băicoi la Comarnic, inclusiv comunele din jur, pe o suprafață de aproximativ 450 de kilometri pătrați și cu 50 de mii de contracte care trebuie onorate zilnic.

Adună undeva la 200 de tone de gunoi pe zi care ajung la Stația de Tratare Mecano-Biologică a deșeurilor biodegradabile din Ploiești, la rampa ecologică de la Boldești Scăeni, ori la stația de sortare din aceeași localitate.

- Publicitate -

„Cel mai greu e lucrul cu oamenii”

Dincolo de cifre și date exacte, mai spune antreprenorul prahovean, cea mai grea provocare a rămas aceeași.

„Cel mai greu este lucrul cu oamenii. Pentru orice ești învinuit. Este o muncă în care rezultatele sunt vizibile doar atunci când lipsesc, iar efortul devine invizibil atunci când lucrurile funcționează, într-un domeniu în care presiunea este constantă și în care este nevoie de multă educație atunci când vorbim despre felul în care sunt gestionate deșeurile”, mai spune directorul Floricon Salub.

Antreprenorul local a continuat să investească, să crească și să modernizeze, ajungând astăzi la un parc de peste 80 de utilaje, de la autospeciale de salubritate și excavatoare, până la vole, nacele și echipamente de deszăpezire.

- Publicitate -

1 de 6

Fiecare achiziție a însemnat costuri uriașe pe care recunoaște că azi reușește să le amortizeze

„Investițiile sunt enorme, dar dacă nu le faci, nu poți continua. O singură autospecială poate costa și peste 120.000 de euro”, mai spune directorul societății de salubritate.

Antreprenorul mai ține să precizeze că, în ani de zile, a construit o echipă pe care a format-o în timp, alegând să investească în oameni, să ofere șanse tinerilor pe care, spune Florin Constantinescu, „i-a crescut și a avut răbdare cu ei”.

„Nu sunt bogat, dar nici sărac”

Astăzi, după mai bine de 30 de ani, Floricon Salub înseamnă mult mai mult decât salubritate. Înseamnă reparații și întreținere auto, construcții metalice, instalații electrice, dezinsecție și deratizare, administrare de cimitire la nivel de Câmpina, toate construite în timp și, cel mai important, recunoaște antreprenorul, de la zero.

- Publicitate -

„Au fost seri târzii, în care actele firmei le făceam manual până la ora 22.00. Au fost momente în care renunțarea părea mult mai ușoară, dar niciodată nu am abandonat. A fost ambiția mea, o dorință de a avea ceva al meu pentru care să mut și munții dacă ar fi fost cazul. Puteam renunța, dar când am văzut cum încep să apară rezultatele nu am mai putut”, rememorează antreprenorul.

După mai bine de trei decenii, azi, Florin Constantinescu spune că nu se teme de concurență, pentru că experiența și adaptarea la vremurile actuale l-au ținut pe făgașul potrivit. „Dacă stai pe loc, nu poți să continui”, mai ține să precizeze.

Întrebat dacă este un om bogat, răspunsul directorului de la salubritatea care deservește zeci de mii de prahoveni vine simplu și sincer: „Nu sunt bogat, dar nici sărac. În salubritate banii se câștigă greu. E mult de muncă, dar e ceea ce mi-am dorit să fac și sunt fericit când privesc în urmă spre acești peste 30 de ani.

Sunt și mândru și că niciodată nu am pus capul pe pernă cu teamă pentru mine și familia mea, ci doar cu satisfacția unei zile muncite și atât”

După toți anii ăștia, cu probleme zilnice și decizii care nu au fost deloc ușoare, când e întrebat ce înseamnă pentru el tot ce a construit, răspunsul directorului Florin Salub vine simplu: „Este munca mea de viață.” Asta deși, cu regret mărturisește, fiul său, în vârstă de 31 de ani, inginer la o multinațională din București, nu își dorește să ducă mai departe afacerea „cu gunoi”, veche de peste 30 de ani, a tatălui.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Floricon Salub și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Floricon Salub nu a citit și nu a aprobat textul înainte de publicarea lui. Articolul face parte din campania derulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.