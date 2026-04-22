Crama Strămutată, visul unui tânăr de 33 de ani construit pe dealurile de la Chițorani

Pe un vârf de deal, între viile de la Chițorani, un tânăr de 33 de ani și-a construit cu propriile mâini și ajutat de familie o mică afacere care cuprinde o podgorie, o mică cramă și un restaurant cu o priveliște superbă. Faceți cunoștință cu Patrick Ristache și Crama Strămutată.

L-am cunoscut pe Patrick când își trăgea sufletul la un pahar de must (da, ați citit bine, must în luna aprilie) după ce muncise ore bune în vie. Este momentul în care vița de vie trebuie tăiată și legată pentru a avea rod bun.

Podgoria lui se întinde pe o suprafață de șapte hectare, cu numeroase soiuri, precum Sauvignon Blanc, Fetească Neagră, Syrah, Merlot și Cabernet Sauvignon. Dintre toate, Feteasca Neagră este preferata lui, mai ales că este un soi 100% românesc.

„Tatăl meu a cumpărat via în urmă cu aproape 16 ani, iar de atunci muncim non-stop”, își începe povestea Patrick.

De ce aici?

„Aici ne-a adus soarta. Ne-a plăcut zona, suntem la începutul Drumului Vinului. Când am văzut primul apus am știut că e locul perfect”, spune Patrick.

Între timp și-a amenajat și o cameră unde doarme atunci când, după o zi obositoare, nu mai are energie și nici chef să se retragă la Ploiești. Practic, pe dealurile pline cu vii de la Chițorani este casa lui.

De unde vine denumirea de Crama Strămutată

„Tata are obiceiul de a cumpăra tot felul de lucruri, chiar și utilaje vechi, pe care le reparăm împreună. Printre achiziții se numără și o clădire din piatră, din zona Mizil, pe care urmează să o aducem aici, în podgorie. Este o operațiune dificilă și costisitoare, la ale cărei detalii încă lucrăm. Practic, blocurile de piatră, care cântăresc peste 100 de tone, vor fi numerotate și transportate până aici, iar meșterii pe care îi vom tocmi le vor asambla la loc. Crama propriu-zisă, unde producem vinul exclusiv din strugurii noștri, este o instalație modernă, în care am investit fonduri importante”, explică Patrick.

Alături de tatăl său, tânărul antreprenor a construit o terasă pentru degustări în mijlocul podgoriei și a deschis și un punct gastronomic local.

Acesta include o terasă superbă și o bucătărie unde le gătește personal oaspeților. „Când avem evenimente cu mulți invitați mă ajută mama, însă eu mă ocup de preparate”, spune mândru Patrick. Din mâinile lui ies de la pâinea de casă până la mâncăruri sofisticate, cu ingrediente de calitate.

Pentru degustări folosește brânzeturi și mezeluri aduse din Spania și Italia, dar și de la producători locali, tocmai pentru că vrea să respecte un standard ridicat.

„A doua zi de Paște am refuzat un eveniment pentru că nu eram pregătit cu produsele la care țin. Puteam să mă duc la un supermarket și să iau mezeluri și ceafă de porc, dar nu vreau să-mi bat joc de munca mea”, spune tânărul.

”Știi cum devii milionar în viticultură? Dacă ai fost miliardar”

Deși lumea crede că din afacerea cu vin se câștigă mulți bani, realitatea este cu totul alta, mai ales pentru cramele mici.

„Munca nu este plătită. Când nu ești în vie să o îngrijești, mergi în cramă să prepari vinul. Noi avem o producție mică, de cel mult 20.000 de sticle, iar la prețurile impuse de piață nu te poți îmbogăți. Există și o vorbă printre noi: devii milionar din viticultură dacă ai fost miliardar înainte”, face haz de necaz antreprenorul.

În spatele fiecărei sticle de vin se află însă o rigoare aproape invizibilă pentru ochiul vizitatorului.

La Crama Strămutată, fiecare intervenție în vie este atent planificată și notată în „caietul fermei”, de la stropiri până la toate etapele din procesul de îngrijire, totul fiind făcut cu grijă pentru a păstra un echilibru cât mai natural. „Nu mergem pe ideea de producție forțată. Preferăm să intervenim minim, doar cât este necesar”, explică Patrick.

Chiar și atunci când este nevoie de intervenții, procesul este controlat cu precizie: pulverizarea este realizată astfel încât particulele fine să ajungă exact pe frunză și să rămână acolo, fără risipă sau exces, contribuind în același timp la protejarea solului și la evitarea poluării cu substanțe greu asimilabile sau degradabile. Este un echilibru delicat între protejarea viței și respectarea naturii, unde fiecare detaliu contează.

Culesul strugurilor respectă, la rândul lui, o logică strictă: are loc în momentele mai răcoroase ale zilei, adesea seara sau dimineața devreme, când temperaturile scad, pentru ca fructul să-și păstreze prospețimea până ajunge în cramă. Este o cursă contra timpului și a naturii, în care fiecare grad contează, iar rezultatul final este un vin care păstrează cât mai fidel caracterul autentic al strugurelui.

Cea mai veche viță de vie din podgorie este Sauvignon Blanc. Are peste o jumătate de secol. Din strugurii ei iese un vin de calitate, dar „vârsta înaintată” nu îi permite o producție generoasă, ca cea a viței de vie tinere.

Deși este o cramă relativ nouă, vinurile produse aici au primit deja mai multe distincții. Cel mai apreciat a fost „Capricii de toamnă”, o Fetească Neagră din 2020, al cărei stoc a fost epuizat.

Cel mai nou vin de la Crama Strămutată este un pelin.

„Este un vin infuzat ca un ceai: pelin, piper, coriandru, ienibahar, mentă, cuișoare și alte condimente, apreciat inclusiv de persoanele care nu beau vin. Creează dependență, deși este demisec, spre deosebire de pelinul așa-zis tradițional, care este dulce. Poate fi folosit inclusiv la cocktailuri, precum vinul rosé nectar produs de noi anul trecut, care, deși este demidulce, are aciditatea bine echilibrată cu dulceața, nu îl simți atât de mieros”, spune viticultorul.

Acesta nu înțelege cum mulți consumatori „strică” un pahar de vin turnând apă minerală pentru a-l face șpriț și, mai rău, Coca-Cola.

În oferta cramei intră și mustul, disponibil pe tot parcursul anului, inclusiv în această perioadă de primăvară.

Rodii și kiwi lângă vița de vie

Familia Ristache a profitat de această proprietate și a plantat peste 500 de pomi fructiferi. Lângă vița de vie rodesc kiwi, meri, rodii, peri, gutui, pruni, nuci, cireși sau vișini. De asemenea, în „curte” au fost amenajate o seră și un solar pentru legume bio. Toate acestea devin ingrediente pentru punctul gastronomic local, iar strugurii de masă pot fi culeși direct de către clienți.

„Le dăm o foarfecă și un coș să-și aleagă strugurii care le plac”, spune Patrick.

În ceea ce privește culesul strugurilor de vin, aici tânărul viticultor apelează la prieteni.

„Neavând o suprafață foarte mare, facem o câmpenească. E greu să găsești forță de muncă. Încă le place să vină să mă ajute”, spune, mai în glumă, mai în serios, Patrick.

Flash interviu

Ce înseamnă această cramă: o afacere, o pasiune sau un proiect de familie?

Toate trei.

Dacă ați putea da timpul înapoi, ați face același lucru?

Da, nu regret nimic.

Vă gândiți să dezvoltați turismul viticol sau experiențe pentru vizitatori?

Da, am în plan să fac și câteva locuri de cazare, noi experiențe și să construiesc un restaurant mai mare.

Ce mesaj aveți pentru antreprenorii care trec prin situații dificile?

Să meargă înainte, indiferent de greutăți.

Care a fost cea mai grea zi din toată această perioadă?

În fiecare săptămână am câte o zi din asta. Via nu stă pe loc, sunt operațiuni pe care trebuie să le faci atunci – dacă ratezi momentul, suferă producția. Dar la apus te liniștești și bei un pahar de vin.

Care este momentul de care sunteți cel mai mândru?

Când oaspeții noștri beau vin și ne spun că este foarte bun și apreciază și mâncarea. Toate recenziile pe Google sunt de cinci stele.

Ce planuri aveți pentru sezonul care abia începe?

În timpul săptămânii vom funcționa ca un winebar. Vom avea un meniu cu gustări, iar seara vom servi un preparat special. Sâmbăta și duminica vom avea brunch-uri cu aperitiv și fel principal. Nu vor lipsi ciorbele la ceaun, pâinea casei și cartofii prăjiți în untură.

Unde vă vedeți peste 20 de ani?

Tot în vie, în cramă, în bucătărie. Aici e viața mea.

Am plecat de la Crama Strămutată, lăsându-l pe Patrick să-și reia munca în vie. Dincolo de peisajul superb, în minte mi-au rămas mâinile muncite ale tânărului pentru care Instagram, Facebook sau TikTok există doar pentru a-și promova mica afacere.

Patrick vă așteaptă cu brațele deschise la o masă delicioasă și o degustare de vin bun între viile de la Chițorani. Nu trebuie decât să-i dați un telefon la 0744 319 148.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Crama strămutată și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. Articolul face parte din campania rulată de Observatorul Prahovean, de promovare a antreprenorilor locali, care aduc plus valoare comunității.