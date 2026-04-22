Colegiul „Nichita Stănescu” din Ploiești în top 4 mondial la un concurs de securitate cibernetică

Performanță de excepție pentru Colegiul Național „Nichita Stănescu” Ploiești, care a ajuns în elita mondială a securității cibernetice după ce a obținut locul 4 la nivel global într-o competiție internațională cu peste 500 de academii participante. Finala internațională s-a desfășurat online pe 16 și 17 aprilie.

- Publicitate -

Academia de IT a colegiului ploieștean a reușit o astfel de performanță în cadrul competiției NetAcad Cup – Capture the Flag, organizată de Cisco Networking Academy, una dintre cele mai importante întreceri dedicate securității cibernetice.

Rezultatul vine după un parcurs solid în etapa de calificare, unde echipa a ocupat locul 2 în România, locul 12 în Europa și locul 30 la nivel global, dintr-un total de 501 academii. Din cei 24 de finaliști, tinerii au intrat în top 4 mondial.

- Publicitate -

Echipa a fost coordonată de profesorul Oana Farcaș și a inclus elevi ai colegiului, alături de studenți ai Universitatea Politehnica din București. Pentru rezultatul obținut, participanții au primit premii în valoare de 955 de dolari, inclusiv vouchere pentru certificări internaționale în IT.

Proiectul educațional în cadrul căruia a fost obținută performanța a vizat dezvoltarea competențelor în domenii de viitor, precum securitatea cibernetică, inteligența artificială și Internet of Things.

„Această performanță reflectă munca, seriozitatea și pasiunea elevilor pentru domeniul IT și al securității cibernetice”, a transmis coordonatoarea proiectului, Oana Farcaș, declarată oficial de Cisco, lider mondial în IT și rețele.

- Publicitate -

Performanța plasează Colegiul Național „Nichita Stănescu” Ploiești în rândul instituțiilor de elită la nivel internațional în domeniul educației digitale.