Povestea Oanei Farcaș, profesoara de informatică de la ”Nichita” care a adus în Ploiești numeroase medalii și cupe de la Competițiile Internaționale

Cine este Oana Farcaș, profesoara pentru care a preda este ancora vieții și care a adus în Ploiești atâtea medalii și cupe de la Competițiile Internaționale.

Originară din Galați, la vârsta de 11 ani s-a mutat cu mama în Ploiești și, de atunci, tot ce a făcut s-a legat de orașul care a adoptat-o. În prezent Oana Farcaș este profesoară de informatică la Colegiul Național Nichita Stănescu din Ploiești, instituție pe care a absolvit-o la rândul ei.

De-a lungul anilor s-a impus, prin muncă asiduă, ca profesor de informatică în peisajul ploieștean și spune că, pentru o femeie, a pătrunde în lumea informaticii, o lume dedicată într-un fel bărbaților, nu a fost deloc ușor.

„Mă axez pe ceea ce-mi place. Îmi place învățământul. Tot ce fac, fac pentru copii. Eu formez echipe. Nu contează din ce liceu sunt…”, povestește Oana Farcaș și, în voce, i se simte dragostea pentru profesie și pentru lucrul cu copiii.

În prezent Oana Farcaș este declarată oficial de Cisco, lider mondial în IT și rețele, printre cei 10% cei mai buni instructori din lume.

ISSEER – O competiție internațională care va avea loc la Ploiești

Proiectul pe care l-a demarat în ultima perioadă este organizarea unei competiții proprii. A participat la atâtea competiții internaționale încât a ajuns să-și dorească să organizeze propria competiție. Cu sprijinul necondiționat al directoarei Colegiului Național Nichita Stănescu, Carmen Argeșanu, și, bineînțeles, împreună cu elevii și studenții pe care îi pregătește, a pus pe picioare ISSEER.

A înființat o asociație, NWERA, pentru a-i putea da o formă juridică și, în parteneriat cu C.N.Nichita Stănescu, Universitatea de Petrol și Gaze și Consiliul Județean Prahova, anul acesta va avea loc, la Ploiești, prima competiție internațională de invenții și inovații, ISSER – International Social, Science, Engineering and Education Romanian Competition

Ideea i-a venit anul trecut, după ce a participat la Competiția Internațională ISIF din Indonezia, de unde, împreună cu elevii său, s-a întors încununată de succes: trei medalii de aur și premii speciale.

Competiția Internațională ISSEER se va desfășura anul acesta, fiind ediția de debut, în sistem hibrid, fiind țări care și-au anunțat participarea, atât online, cât și, unele, cu prezență fizică. Standurile și activitățile vor fi organizate la UPG Ploiești.

„E o altă lume la aceste competiții. Vin oameni de peste tot, oameni inteligenți. Cunoști oameni diferiți. Nu este vorba doar de concurs și premii, este vorba de toată organizarea din perioada desfășurării competiției, de activitățile de acolo”, povestește Oana Farcaș despre însemnătatea și atmosfera din cadrul unei competiții internaționale.

Și-a dorit mult să organizeze una și la noi, și, prin muncă și perseverență, a reușit. Și-au anunțat participarea, la această primă ediție, 15 țări care vor participa la ISSER în perioada 1-7 mai 2023.

„Pornești de la o idee, ceva ce să nu existe, sau, dacă există, să vii cu o adăugare. Deci este inovație și invenție. Invenție este la domeniile tehnice, inovație mai mult la cele de uman. De exemplu, la istorie, nu ai cum să inventezi ceva, dar vii cu o nouă interpretare, cu o nouă perspectivă…”, explică Oana Farcaș modul în care se va desfășura competiția.

„Am vrut să vin cu ceva nou în această competiție, am categorii noi în plus față de ce au competițiile internaționale de până acum. Acolo este multă inginerie, tehnică, tehnologie. Am introdus drepturile omului, drepturile animalelor, politica, dar ca metaforă, nu politica clasică.”, mai explică profesoara. Și speră că această primă ediție a ISSER va fi un real succes.

Cum este școala actuală din punct de vedere al Oanei Farcaș

Oana Farcaș consideră că școala nu mai oferă în acest moment tinerilor ceea ce ar trebui să le ofere. „Dacă stai să urmezi doar programa, te plafonezi. Te uiți la ei în bancă, cum stau și așteaptă să le dai altceva de făcut, să le dai acel „zvâc” să-i scoată din letargie.”

„Când te uiți la ei cum stau în bănci, când știi că nu există reformă, că nu există manuale, că programa este învechită, cum să nu faci ceva pentru copiii aceia? Eu, la informatică, am manual din 2004, deci n-am. Cum să predau în ziua de astăzi informatica din 2004?”.

Nu este de acord cu modul „comunist” de predare și cu cerințele unor profesori de a-și pune elevii să învețe „ca papagalul”. Crede că toate materiile ar trebui să țină pasul cu vremurile și să se adapteze realităților vieții actuale. „Ce să înțeleagă un copil din ziua de azi din „Ion”, când el nu are nicio legătură cu vremurile descrise în carte? Poate la generația noastră se mai potrivea, dar la ei? Ce să mai facă ei cu „Ion” în ziua de astăzi?”, spune Oana Farcaș, dezamăgită complet de faptul că învățământul românesc nu poate ține pasul cu vremurile actuale.

Își dă seama că, din această cauză, copiii nu vin cu plăcere la școală, nu învață cu plăcere, iar pentru ei școala reprezentă un chin sau o plictiseală.

O altă mare problemă o reprezintă meditațiile, în opinia profesoarei. „Din clasa a cincea până în clasa a douăsprezecea toți fac meditații. Sunt copii care, când îi auzi, au toată ziua meditații. Părinții sunt cei care îi încarcă. Este o fabrică de meditații la ora actuală.”, explică profesoara.

Dar Oana Farcaș face totul ca elevii ei să nu se plictiseacă în bănci. Să nu se plafoneze și să fie permanent motivați să lucreze mai mult și mai bine.

De la cea mai recentă competiție internațională, din Tunisia, IFEST, s-a întors cu o medalie de aur și al doilea Mare Premiu, 3 medalii de argint și 2 de bronz. „Puteau mai bine. Am fost în Indonezia și am venit de acolo doar cu aur”, povestește Oana Farcaș, râzând, despre ultima competiție internațională la care a participat, în martie 2023, în Tunisia.

Își dorește ca în viitor să scrie cărți. Scrie mult, dar încă nu a publicat nimic deoarece timpul nu i-a permis să se ocupe de această latură. Consideră că talentul de a scrie l-a moștenit de la tatăl său.

Evoluția profesională și intrarea în învățământ a Oanei Farcaș

În 2002 a plecat pentru prima dată în Germania. Atunci însă nu a avut cum să rămână pentru că nu i s-a dat permis de muncă pe motiv că nu știe limba germană. Întoarsă în țară a intrat în învățământ, deși era inginer. Avea nevoie de doi ani înscriși pe cartea de muncă pentru a putea lucra în străinătate. Și, cu acest gând, a intrat în învățământ. I-a plăcut însă atât de mult încât a rămas, pentru că, așa cum ea însăși spune „Am descoperit că învățământul este ceea ce-mi place să fac. Și n-am mai plecat în Germania”.

Pașii însă au adus-o iar în Germania, mulți ani mai târziu, în timpul pandemiei. A predat și acolo informatică pentru că, înainte de a pleca, a învățat limba germană și și-a făcut echivalarea de studii. Astfel și-a îndeplinit visul din copilărie pentru că, așa cum spune, „de mică voiam să ajung în Germania”. Totuși nu a rămas și nici nu s-ar mai întoarce. Un an de zile a fost suficient să o convingă de faptul că nu va putea niciodată să se adapteze stilului de viață și de a fi a nemților. „Simțeam că mor în fiecare zi. E o țară fără Dumnezeu”, povestește Oana Farcaș despre anul în care a fost plecată departe de țară.

Revenind în țară a început să formeze echipe de copii pentru a participa la competițiile internaționale. Cele mai bune rezultate le-a avut „pe rețele”. „Rețele nu înseamnă informatică. Rețele poate face oricine”, spune Oana Farcaș despre domeniul în care are atâta succes.

„Rețele înseamnă să configurezi o rețea. Să configurezi calculatorul, să faci singur cablu. Să începi cu rețeaua de acasă, să o configurezi cu totul. De la router, la cablu, calculator, laptot… tot. Trebuie să înțelegi efectiv cum funcționează o rețea, să înțelegi toată lumea asta… pentru că este o altă lume”, povestește profesoara despre domeniul de care este atât de pasionată. „Aceasta se învață în primul modul”.

Cel mai important, după spusele ei, este să înțelegi regulile, care se numesc „protocoale”. După ce înțelegi protocoalele, trebuie să înveți să faci securitate în rețea, „adică să lucrezi pe routere care sunt în ISP-uri”. Aceasta este cuprinsă în modulele 2 și 3 de studii. „Astfel ajungi să faci Cyber Security”, explică Oana Farcaș. „Am avut olimpici la rețele, la națională, cu mențiune, de la profil uman, pentru că nu este programare. Doar se configurează echipamentul în linie de comandă!”, precizează profesoara pentru a sublinia faptul că „nu doar cei de la mate-info pot face rețele”.

Oana Farcaș muncește mult cu elevii ei. Își dorește să le arate că învățământul poate fi și altfel. Își dorește să le arate că și la noi în țară se pot realiza multe lucruri și, cel mai important, își dorește să-i determine să rămână aici, să nu vrea să mai plece peste hotare.

„Le spun tot timpul copiilor: Faceți ce vă place!” Consideră că în viață fiecare trebuie să facă ce-i place, să-și găsească un job care să-i placă. Este foarte important acest aspect. „În viață trebuie să ai o ancoră. Ancora mea este jobul! Când intru pe poarta școlii uit de toate problemele!”, spune profesoara, care a devenit un model pentru elevii săi.

Așa cum este ea ne dorim să avem cât mai mulți profesori. Cu ei la cârmă copiii noștri au o șansă să schimbe România în bine.