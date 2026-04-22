Consultări de criză la Palatul Cotroceni. Soarta Guvernului se poate decide astăzi

Președintele Nicușor Dan va avea astăzi, la Palatul Cotroceni, consultări cu liderii coaliției de guvernare, după referendumul intern organizat de PSD.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului a invitat la discuții reprezentanții principalelor partide parlamentare: Partidul Social Democrat (PSD), Partidul Național Liberal (PNL), Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), Grupul parlamentar al minorităților naționale și Uniunea Salvați România (USR).

PSD cere înlocuirea lui Bolojan

Primii chemați la discuții sunt liderii PSD. De la ora 09:00, Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu merg la Cotroceni pentru negocieri cu președintele.

Mandatul cu care merg social-democrații la consultări este cel stabilit în urma referendumului intern de marți. PSD speră ca președintele să îi convingă pe liberali să renunțe la actualul premier, Ilie Bolojan.

Prima variantă susținută de PSD este ca PNL să desemneze un alt premier și să continue actuala formulă de coaliție până la rotația premierilor din primăvara viitoare. Dacă președintele va propune varianta ca PSD să preia mai devreme conducerea Guvernului, social-democrații nu o resping, dar spun că o vor analiza în interiorul partidului înainte de a lua o decizie.

Surse din PSD susțin că, dacă până la finalul zilei nu se va găsi o soluție politică, mâine miniștrii partidului vor demisiona.

PNL îl susține pe Bolojan, chiar și cu guvern minoritar

După PSD, de la ora 10:30, la consultări vor participa premierul Ilie Bolojan și conducerea PNL. Liberalii îi vor transmite președintelui că premierul rămâne la Palatul Victoria chiar și în varianta unui guvern minoritar.

PNL se declară pregătit și pentru trecerea în opoziție, însă obiectivul principal este menținerea guvernării până la finalul mandatului constituțional și chiar după cele 45 de zile prevăzute de lege, până la sfârșitul sesiunii parlamentare.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, merge la Cotroceni fără revendicări majore, dar cu o poziție clară: formațiunea nu va face parte dintr-o coaliție alături de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR).

La rândul său, USR a transmis că rămâne alături de premierul Bolojan și susține continuitatea actualului executiv, potrivit Antena 3.