Schimbare: De ce parcările publice cu plată din Ploiești sunt marcate cu vopsea albastră

Parcările publice cu plată din Ploiești vor fi marcate cu vopsea albastră, o schimbare menită să facă mai clară delimitarea locurilor tarifate și să reducă confuziile din trafic. Lucrările au început deja, primele zone vizate fiind cele din jurul Halelor Centrale, Palatului Culturii și parcarea de la „7 Etaje”.

Dragoș Măchițescu, directorul SGU Ploiești, spune că măsura aliniază Ploieștiul la practica deja utilizată în marile orașe din România, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov sau Oradea, unde marcajul albastru a devenit standard pentru parcările cu plată.

De ce s-a ales culoarea albastră

Principala problemă pe care autoritățile încearcă să o rezolve este confuzia creată de marcajele albe. Acestea sunt folosite atât pentru parcări gratuite sau de reședință, cât și pentru delimitarea benzilor de circulație.

Prin introducerea culorii albastre, șoferii pot identifica dintr-o privire zonele unde parcarea este cu taxă, fără a mai fi nevoiți să caute indicatoare sau panouri informative, uneori amplasate la distanță sau greu vizibile.

Odată cu trasarea noilor marcaje, autoritățile au refăcut și dimensiunile locurilor de parcare, astfel încât acestea să respecte normativul în vigoare (NP 24-2022). În trecut, unele locuri erau prea înguste și nu se încadrau în standardele legale.

Noile trasări oferă mai mult spațiu pentru deschiderea portierelor și manevre, ceea ce ar trebui să crească confortul șoferilor.

Impact asupra traficului și poluării

Autoritățile susțin că marcajele albastre pot contribui și la fluidizarea traficului. În lipsa confuziilor, șoferii nu vor mai circula cu viteză redusă pe prima bandă în căutarea unui loc de parcare, ceea ce ar putea reduce blocajele și, implicit, poluarea.

Experiența altor orașe arată că o semnalizare clară duce la un grad mai mare de conformare din partea șoferilor. Astfel, se reduc situațiile conflictuale cu încasatorii și crește eficiența sistemului de taxare.

În același timp, autoritățile estimează că măsura va duce la creșterea veniturilor din parcări, bani care ar urma să fie reinvestiți în întreținerea acestora și în dezvoltarea serviciilor digitale.

Un alt efect urmărit este eliberarea mai rapidă a locurilor din zonele centrale. În condițiile în care parcarea este clar semnalizată ca fiind cu plată, șoferii sunt mai puțin tentați să își lase mașinile pe termen lung.

În final, directorul SGU susține că schimbarea va contribui la un oraș mai ordonat și la creșterea șanselor de a găsi mai rapid un loc de parcare liber, mai ales în zonele aglomerate din Ploiești.