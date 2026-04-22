Viitorul sustenabil începe în universități: studenți europeni învață leadership la UPG Ploiești

Facultatea de Științe Economice din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești organizează, în perioada 20–24 aprilie 2026, cea de-a doua ediție a programului Blended Intensive Programme (BIP) intitulat „Leadership and Change Management Towards Sustainability”, finanțat prin programul Erasmus+.

Evenimentul reunește studenți, cadre didactice și experți din mai multe țări europene, într-un cadru academic internațional dedicat dezvoltării competențelor necesare pentru gestionarea transformărilor economice, sociale și de mediu.

Deschiderea programului a fost marcată de mesajele de bun venit ale conducerii universității, care au subliniat rolul strategic al învățământului superior în formarea unor lideri capabili să răspundă provocărilor generate de tranziția verde și digitală, precum și importanța colaborării internaționale în acest proces. Programul este realizat în parteneriat cu instituții academice europene de prestigiu: St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo (Bulgaria), Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugalia), Universidad de A Coruña (Spania), University of Applied Sciences in Elbląg (Polonia), Niccolò Cusano University (Italia), precum și cu Institutul de Economie Națională al Academiei Române și Banca Națională a României, parteneri care asigură o legătură directă între mediul academic și cel instituțional.

„Acest program reprezintă o platformă de învățare și colaborare internațională, în care participanții își dezvoltă competențe esențiale pentru a înțelege și gestiona procesele de schimbare. Ne propunem să contribuim activ la formarea unei generații de profesioniști capabili să integreze sustenabilitatea în deciziile economice și organizaționale”, a declarat prof. univ. dr. Irina Gabriela Rădulescu, decan, Facultatea de Științe Economice.

Pe parcursul celor cinci zile, programul abordează o gamă largă de teme de actualitate, printre care managementul schimbării și transformarea sustenabilă a organizațiilor, inovarea și dezvoltarea de proiecte orientate spre piață, rolul inteligenței artificiale în procesele manageriale și financiare, tranziția energetică și reziliența economică, antreprenoriatul sustenabil și responsabilitatea social si rolul universităților în promovarea dezvoltării durabile și inovării.

„Abordarea interdisciplinară a programului și interacțiunea directă cu experți internaționali oferă participanților o perspectivă aplicată asupra modului în care sustenabilitatea poate fi integrată în procesele economice și decizionale”, a declarat prof. univ. dr. habil. Mirela Panait, prodecan, Facultatea de Științe Economice.

Activitățile sunt structurate sub forma unor prelegeri susținute de experți internaționali, workshop-uri interactive, studii de caz și sesiuni de lucru în echipă, oferind participanților oportunitatea de a aplica conceptele teoretice în contexte practice. De asemenea, programul include vizite de studiu și întâlniri cu reprezentanți ai unor instituții relevante, facilitând înțelegerea mecanismelor economice și instituționale din perspectiva sustenabilității.

Un element distinctiv al programului îl reprezintă caracterul său aplicat și orientat spre colaborare, participanții fiind implicați în dezvoltarea de proiecte de echipă și soluții inovatoare, prezentate la finalul programului. Prin această inițiativă, Facultatea de Științe Economice din cadrul UPG Ploiești își consolidează rolul de actor activ în spațiul european al educației și cercetării, contribuind la formarea unui ecosistem educațional modern, deschis și orientat către viitor.