Incendiu de vegetație cu degajări mari de fum în zona Podu Înalt din Ploiești

Un incendiu de vegetație care se manifestă cu degajări mari de fum a izbucnit miercuri în jurul orei 10.50 în zona Podu Înalt din Ploiești.

UPDATE: În jurul orei 11.30 incendiul a fost lichidat. A ars izolația de la conductele de termoficare și vegetație uscată în zona conductelor.

Potrivit mai multor cititori ai ziarului, focul a izbucnit în zona căii ferate de la Podu Înalt și, pe lângă vegetație, flăcările au cuprins și mai multe deșeuri.

Nu sunt raportate victime, până la acest moment.

La fața locului ISU Prahova a trimis o autospecială de stingere a focului