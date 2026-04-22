PSD i-a cerut președintelui schimbarea premierului Bolojan

Consultările dintre președintele Nicușor Dan și delegația Partidul Social Democrat (PSD), desfășurate astăzi la Palatul Cotroceni, s-au încheiat după aproximativ o oră de discuții.

- Publicitate -

La finalul întâlnirii, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații doresc continuarea coaliției de guvernare, însă cu schimbarea actualului premier.

PSD vrea să rămână la guvernare, dar cu un alt premier

Potrivit declarațiilor făcute după consultări, PSD a prezentat președintelui soluțiile pe care le consideră viabile pentru depășirea actualei crize politice.

- Publicitate -

„Am expus în continuare ca una din soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt premier, urmare a votului de luni. Totodată, dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, PSD poate să treacă în Opoziție”, a spus Sorin Grindeanu, citat de Antena 3.

Social-democrații au precizat că nu susțin varianta unui guvern minoritar și nici formarea unei alte majorități parlamentare decât cea existentă.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții PSD au transmis că, indiferent de configurația politică viitoare, partidul va susține respectarea angajamentelor internaționale ale României, inclusiv cele asumate prin Comisia Europeană și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

- Publicitate -

„Dincolo de viitoarea poziție a PSD la putere sau în opoziție, evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent cine e premier, că vorbim de PNRR sau lucruri care țin de angajamente financiare cu Comisia Europeană, noi susținem respectarea acestor angajamente”, a mai declarat liderul PSD.

La consultările de la Cotroceni au fost invitate toate partidele din coaliția de guvernare, iar concluziile finale ar putea fi prezentate de președintele Nicușor Dan la finalul zilei.