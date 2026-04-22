Moment istoric pentru tehnologie: primul calculator cuantic IBM va fi instalat în România

România face un pas important în domeniul tehnologiilor avansate, odată cu instalarea primului calculator cuantic de ultimă generație în țara noastră. Anunțul a fost făcut de Ștefan Radu Oprea, senator PSD de Prahova și secretar general al Guvernului, care a participat la ceremonia de semnare a documentelor pentru livrarea sistemului.

Este vorba despre un IBM Quantum System Two, primul calculator cuantic din această generație care va fi instalat în România, la FreeYa Mind Campus, în municipiul Iași.

Potrivit oficialului, noul sistem nu este doar un computer mai rapid, ci o tehnologie fundamental diferită de cele utilizate în prezent. Calculatorul cuantic funcționează la temperaturi apropiate de zero absolut, ceea ce îi permite să rezolve probleme imposibil de abordat de supercomputerele convenționale.

Printre domeniile în care această tehnologie poate avea impact major se numără: simularea moleculară, optimizarea logistică, modelarea financiară complexă, cercetarea farmaceutică

securitatea și apărarea.

Până în prezent, astfel de sisteme au fost instalate doar în Statele Unite, iar din 2025 și în Japonia și Spania.

Din ecosistemul creat în jurul calculatorului cuantic face parte și Universitatea Politehnica din București, ceea ce înseamnă că studenții și cercetătorii români vor putea lucra direct cu această tehnologie, a precizat secretarul general al guvernului.

Contactat de Observatorul Prahovean, Radu Oprea a declarat că în acest proces poate fi implicată și Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești.