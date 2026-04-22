Observatorul Prahovean

Bolojan refuză să plece: „Îmi asum în continuare mandatul de premier”

Autor: Marius Nica
nicusor dan si ilie bolojan
sursa foto: digi24.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni de astăzi, că își asumă în continuare mandatul de prim-ministru și că Partidul Național Liberal (PNL) va susține activitatea Guvernului atât la nivel executiv, cât și parlamentar.

Premierul a precizat că i-a prezentat președintelui Nicușor Dan poziția oficială a PNL și că este pregătit să continue conducerea Guvernului.

„I-am prezentat președintelui poziția PNL, că îmi asum în continuare mandatul de premier. PNL va susține, atât la guvernare, cât și în Parlament, activitatea Guvernului, pentru ca administrația țării să se desfășoare în cele mai bune condiții”, a declarat Ilie Bolojan, citat de Antena 3.

Premierul a anunțat că PNL susține instituirea unui moratoriu politic care să permită continuarea proiectelor strategice, indiferent de evoluțiile politice.

„Este important să finalizăm lucrările la școli, spitale și autostrăzi. De asemenea, trebuie să reorganizăm proiectele care nu mai pot fi încheiate la timp, pentru a nu pierde granturile. Aceasta este miza esențială”, a explicat premierul.

