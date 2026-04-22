Emiterea rovinietei și peajului nu a funcționat azi noapte. Ce trebuie să facă șoferii pentru a evita amenzile

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Sistemul informatic de emitere a rovinietei și a peajului nu a funcționat în noaptea de 22 aprilie, între orele 02:30 și 07:30, din cauza unor fluctuații mari de tensiune, afectând toate metodele de plată (SMS, online și benzinării).

CNAIR a anunțat că șoferii care nu au putut plăti în acest interval pot evita amenzile dacă achiziționează rovinieta până miercuri, ora 23:59, iar peajul până joi, ora 23:59.

„Sistemul informatic de emitere a rovinietei și peajului este funcțional! CNAIR informează utilizatorii rețelei rutiere naționale că în data de 22.04.2026, în intervalul orar 02:30 AM – 07:30 AM, sistemul informatic de emitere a rovinietei și a peajului nu a funcționat din cauza unor fluctuații mari de tensiune ale rețelei de alimentare cu energie electrică.

Această situație a afectat toate platformele prin care puteau fi achiziționate rovinieta și peajul: SMS, platforme online, benzinării.

Echipele tehnice ale CNAIR au remediat între timp problemele și au repus în funcțiune sistemul informatic de emitere a rovinietei și peajului.

Vă reamintim că, în cazul în care nu ați putut achiziționa rovinieta sau peajul în acest interval (02:30 AM – 07:30 AM), puteți proceda astfel pentru a evita sancțiunile: achiziționați rovinieta până astăzi (22.04.2026), cel mai târziu până la ora 23:59, achiziționați PEAJ (tariful de tranzitare a podurilor dunărene) până cel târziu mâine (23.04.2026), la ora 23:59”, au transmis reprezentanții CNAIR

