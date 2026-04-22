Concert caritabil la Filarmonica Ploiești pentru Carina, adolescenta de 15 ani, bolnavă de cancer

Un concert caritabil va avea loc pe 12 mai, de la ora 19:00, la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești, pentru a o ajuta pe Carina, adolescenta de doar 15 ani din Câmpina diagnosticată cu o formă rară și agresivă de cancer. Toate fondurile obținute din vânzarea biletelor vor fi donate familiei pentru ca adolescenta să poată continua tratamentul în lupta cu boala nemiloasă.

Evenimentul caritabil reunește artiști cunoscuți care au ales să se implice în această cauză: Nico, Cezar Ouatu, Cabron, Lucian Duță și Romeo Zaharia. Alături de aceștia se află și inițiatorii demersului: Vlad Mateescu, directorul filarmonicii ploieștene și Mihaela Rus, directorul Teatrului „Toma Caragiu”.

Prețul unui bilet este de 100 de lei, iar banii vor ajunge la părinții fetei.

Potrivit organizatorilor, „evenimentul caritabil nu este doar un concert în care muzica poate fi vindecătoare la propriu. Este un gest de solidaritate. Este vocea unei comunități care alege să fie alături de Carina”.

Biletele pentru concertul caritabil pot fi achiziționate online, de pe platforma entertix, la următorul link: https://www.entertix.ro/…/cntec-pentru-carina-speran-pe

Evenimentul este organizat de Lace Magazine by Loredana Novac, în parteneriat cu Filarmonica „Paul Constantinescu” și platforma Descoperă, având ca partener principal Teatrul „Toma Caragiu”.

Vă reamintim, Carina, tânăra de 15 ani, sportivă legitimată la CS Câmpina și jucătoare de handbal, a fost diagnosticată cu sarcom nediferențiat cu celule mici rotunde, o afecțiune oncologică severă, care necesită tratament de specialitate în străinătate.

În prezent, adolescenta, fiica medicului Ramona Vasile de la Movila, se află la Roma, unde urmează un protocol terapeutic complex, care se va desfășura pe o perioadă estimată de aproximativ 9 luni, urmând ca ulterior să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Costurile sunt uriașe și depășesc posibilitățile părinților, motiv pentru care orice ajutor este binevenit pentru ca adoelscenta să treacă cu bine peste această încercare.