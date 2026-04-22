Miniștrii PSD demisionează joi. Cine ar putea să-i înlocuiască

PSD a votat în ședința de Biroul Politic Național ca miniștrii PSD să demisioneze începând de joi, 22 aprilie, potrivit hotnews.ro. Decizia a fost luată în unanimitate.

Potrivit digi24.ro, la Ministerul Transporturi ar urma să fie numit interimar premierul Ilie Bolojan, la Ministerul Justiției interimar ar urma să fie Cătălin Predoiu (actual ministru al Internelor), la Ministerul Sănătății – Cseke Attila (actual ministru al Dezvoltării), la Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu (actual ministru al Mediului), la Ministerul Energiei ar urma să fie numit Radu Miruță (actual ministru al Apărării) iar la Ministerul Muncii – Oana Țoiu (actual ministru de Externe).

Aceste nume, de la PNL și USR, ar urma să fie transmise pe decrete pentru a fi semnate de președintele Nicușor Dan.

Surse politice au precizat pentru Digi 24 că urma semnării demisiilor de către președintele Nicușor Dan și interimatele de la portofoliile respective, PSD va pregăti o moțiune de cenzură pentru a demite guvernul Bolojan, moment în care se vor retrage și ceilalți oameni ai PSD din aparatul de stat: secretari de stat, prefecți, subprefecți etc.

La momentul votului moțiunii de cenzură, singurul care va fi pe funcție va fi președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu. Acesta, potrivit informațiilor obținute de Digi24, ar fi pregătit să demisioneze și el, dacă va constata că nu trece moțiunea de cenzură iar tot partidul va trece în opoziție.