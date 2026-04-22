Schimbare la acordarea concediilor medicale: Ce categorii de pacienți vor beneficia de plata primei zile

Mai multe categorii de persoane, cum ar fi pacienții cronici, cei incluși în programele naționale de sănătate, urgențele medico-chirurgicale sau pacienții care beneficiază de spitalizare de zi, vor avea prima zi de concediu medical plătită, după ce Parlamentul a adoptat excepțiile propuse în acest sens de Ministerul Sănătății, potrivit ministrului Alexandru Rogobete.

- Publicitate -

„Am încercat să corectăm inechitatea generată cu prima zi de concediu medical neplătită, rapid, prin ordonanță de urgență în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunțat și am susținut proiectul în Parlament.

Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaților excepțiile propuse de Ministerul Sănătății și care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecție este și mai mare:

- Publicitate -

pacienții cronici

pacienții incluși în programele naționale de sănătate

pacienții care beneficiază de spitalizare de zi

urgențele medico-chirurgicale

Pentru mulți români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani. Nu e o alegere corectă. Și nu este un sistem care își protejează oamenii.

Mulțumesc comisiilor de sănătate și de muncă din Parlament și tuturor colegilor parlamentari care au înțeles nevoia de a introduce aceste excepții pentru plata primei zile de concediu medical.

Mulțumesc și felicit colegii parlamentari care au preluat excepțiile propuse de Ministerul Sănătății în proiectul de lege PL-x 147/2026. Concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură.

- Publicitate -

Este o formă de protecție reală – pentru pacient, pentru cei din jur și pentru întregul sistem. Când o decizie bună nu trece din prima, nu o abandonezi. O corectezi, o explici și o duci până la capăt. Pentru că încrederea se construiește din decizii care contează în viața de zi cu zi”, a transmis în această după amiază ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.