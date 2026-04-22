Schimbare la acordarea concediilor medicale: Ce categorii de pacienți vor beneficia de plata primei zile

Mai multe categorii de persoane, cum ar fi pacienții cronici, cei incluși în programele naționale de sănătate, urgențele medico-chirurgicale sau pacienții care beneficiază de spitalizare de zi, vor avea prima zi de concediu medical plătită, după ce Parlamentul a adoptat excepțiile propuse în acest sens de Ministerul Sănătății, potrivit ministrului Alexandru Rogobete.
„Am încercat să corectăm inechitatea generată cu prima zi de concediu medical neplătită, rapid, prin ordonanță de urgență în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunțat și am susținut proiectul în Parlament.
Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaților excepțiile propuse de Ministerul Sănătății și care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecție este și mai mare:
- pacienții cronici
- pacienții incluși în programele naționale de sănătate
- pacienții care beneficiază de spitalizare de zi
- urgențele medico-chirurgicale
Pentru mulți români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani. Nu e o alegere corectă. Și nu este un sistem care își protejează oamenii.
Mulțumesc comisiilor de sănătate și de muncă din Parlament și tuturor colegilor parlamentari care au înțeles nevoia de a introduce aceste excepții pentru plata primei zile de concediu medical.
Mulțumesc și felicit colegii parlamentari care au preluat excepțiile propuse de Ministerul Sănătății în proiectul de lege PL-x 147/2026. Concediul medical nu este un beneficiu acordat cu jumătate de măsură.
Este o formă de protecție reală – pentru pacient, pentru cei din jur și pentru întregul sistem. Când o decizie bună nu trece din prima, nu o abandonezi. O corectezi, o explici și o duci până la capăt. Pentru că încrederea se construiește din decizii care contează în viața de zi cu zi”, a transmis în această după amiază ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.