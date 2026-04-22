PNL Ploiești: Renunțați la ideea turismului balnear la Ploiești! Avem nevoie de parcări și drumuri

Partidul Național Liberal vine cu observații și solicitări la Planul Urbanistic General al Ploieștiului. Reprezentanții formațiunii liberale ploieștene au susținut, într-o conferință de presă, că nu au fost prezenți la dezbaterea publică din 31 martie (invitația intrase în SPAM), însă au analizat cu atenție documentația.

- Publicitate -

Potrivit liderului PNL Ploiești Daniel Nicodim (prefectul județului Prahova), acest plan care prevede dezvoltarea muncipiului în următorii ani, trebuie făcută cu responsabilitate. El susține că totul a fost făcut pe repede înainte, pentru a prinde cei mai bine de 3 milioane de lei, bani din PNRR. Însă ploieștenii vor plăti apoi mult mai mulți bani, pentru corectarea acestui plan, care în momentul de față nu tratează problemele grave cu care se confruntă locuitorii orașului.

Iată câteva dintre observațiile aduse de PNL Ploiești, la proiectul de PUG:

Renunțați la ideea tursimului balnear, faceți muzee

În PUG-ul aflat în dezbatere, apare ideea că Ploieștiul are potențial balnear, având resurse naturale cu potențiale proprietăți curative.

- Publicitate -

PNL Ploiești susține însă că acest lucru nu este certificat științific. Așa că mai bine ne concentrăm pe o parte dintre monumentele istorice, care pot intra în circuitul turistic. Cum ar fi construirea unui muzeu al petrolului în aer liber, în cadrul fostei rafinării Astra.

Tratați cu responsabilitate blocajele din trafic

PNL Ploiești tratează și problema traficului infernal, care se formează la intrările și ieșirile din Ploiești, la orele de vârf.

Acest lucru survine ca urmare a migrării populației din Ploiești, spre comunele limitrofe. Se cere astfel dezvoltarea serviciilor publice.

- Publicitate -

De asemenea, „în relația cu comuna Blejoi (în continuare cu Păulești) trebuie avut în vedere și realizarea de trasee de străzi suplimentare. DJ 102, Bulevardul Republicii și strada Alba Iulia sunt insuficiente pentru a deservi aceste zone. Totodată, infrastructura publică este insuficient dezvoltată pentru această zonă”, mai susține PNL Ploiești.

De asemenea, legătura spre Târgoviște, prin DN 72, ar trebui lărgită la 4 benzi, de la Podul Înalt, până la ieșirea din Ploiești, mai susțin liberalii.

Tot ei mai cer „analizarea relației cu A3, prin realizarea unei conexiuni rutiere directe între zona de Sud / Sud-Vest și Centura de Vest / Nodul rutier cu Autostrada A3 și viitorul Drum Expres Ploiești – Găești. Această legătură poate fi realizată prin strada Fabricilor, în colaborare cu UAT Bărcănești (care și-a arătat interesul pentru un astfel de proiect)” , se mai arată în conferința de presă.

Mai multe locuri de parcare

Liberalii mai propun reanalizarea numărului de locuri de parcare. Dacă în prezent PUG-ul aflat în dezbatere publică propune 1 loc de parcare la 3 apartamente, PNL Ploiești susține că e nevoie de un loc de parcare la o unitate locativă mai mică de 250 de mp și de 2 locuri de parcare pentru o unitate locativă care depășește 250 de mp.

- Publicitate -

Creșe, școli și grădinițe în noile cartiere

Liberalii ploieșteni tratează și ideea necesității construirii de creșe, grădinițe și școli în noile cartiere.

De asemenea, relațiile cu Bucov (în Nord-Est), Bărcănești (în Sud) și Strejnicu (în Vest) trebuie analizate, mai ales că în acest moment există un deficit important pentru anumite servicii publice din aceste zone (de exemplu, școala Bassarabescu este supraaglomerată sau în cazul altor școli părinții care nu locuiesc în oraș optează pentru „soluții alternative” pentru a înscrie copiii la școlile din oraș).

Avize și acorduri prea multe. Funcționarii vor fi supraaglomerați

PNL mai susține în obiecțiile către administrație, că potrivit noului Plan Urbanistic General, vom avea nevoie de prea multe avize și acorduri. Acest lucru nu va face decât să supraaglomereze funcționarii publici și să încarce instituțiile cu hârțogăraie.

- Publicitate -

Aceștia mai atrag atenție că în cadrul documentației REGULAMENT LOCAL DE URBANISM, a fost identificată obligația obținerii unor avize și acorduri care exced prevederile legale. O mare parte dintre UTR-uri sunt obligate să obțină Aviz de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU). PNL cere eliminarea acestei prevederi, în cazul în care construcțiile propuse NU intră sub incidența HG571/2016 – Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu, cu completările și modificările ulterioare. Mai ales pentru UTR-LI și UTR-LID, această prevedere este excesivă, susține PNL Ploiești, conform HG571/2016 neexistând locuințe individuale supuse avizării ISU.

Locuințele devin din ce în ce mai mici, limite extinse între vecini

PUG-ul aflat în dezbatere publică prevede noi limite pentru proprietăți. Acest lucru îi poate face pe ploieșteni ori să renunțe la ideea construirii unei case, ori să lase terenul în paragină.

Arhitectul Răzvan Enescu (consilier local) a prezentat câteva exemple în cadrul conferinței de presă. La o analiză atentă a PUG-ului propus de către administrație, vom rămâne cu cel mult 65 mp construiți, la un teren de 250 de mp. Frontul stradal impus este de 12 m, trebuie să mai lăsăm câte 5 m în față și în spate, dar și câte 3 m (cele două laterale – Atenție, nu este permisă alipire la calcan). Vom rămâne astfel cu un dreptunghi edificabil de 6 m X 10,83 m = 64,98 mp. Astfel că „beneficiarul, pentru a putea profita la maximum de terenul său, va construi cât de mult va putea o prismă, fără arhitectură de calitate”, explică Răzvan Enescu.

- Publicitate -

Urmează o nouă dezbatere publică a PUG-ului

După o primă dezbatere publică a PUG-ului Ploieștiului, acum este perioada de consultare. Practic, documentația tehnică a fost disponibilă pentru consultare și depunere de sugestii/observații.

Va urma analizarea lui, după care, înainte de aprobare (cel târziu luna iulie), va mai fi organizată o nouă dezbatere publică, susține prefectul de Prahova Daniel Nicodim.