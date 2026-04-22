Mercedes ”Cobra” – Legenda care ”bate” milionul de km vine la showul ”De la cal, la cai putere”

Mașinii din imagine i se zice ”Troaca”. Proprietarul spune că ”este doar o formă de alint” și că această mașină a fost visul vieții lui. Pentru că știm ce înseamnă acest model de Mercedes, astăzi îi dedicăm un episod legendei despre care se spune că este cea mai fiabilă mașină construită vreodată. O veți vedea anul acesta la cea de a patra ediție ”De la cal, la cai putere”.

Exemplarul din imagine este un Mercedes 300D, W123 din 1983 și aparține lui Nicolae Iuga, un maramureșean pasionat de acest model.

Mașina are ”doar” 43 de ani și 410.000 de km. Puțin, foarte puțin… Și spunem asta pentru că sub capotă are un motor legendar, în cazul multor exemplare având peste un milion de km parcurși, dacă întreținerea a fost corectă.

Un astfel de model cu ”milionul la bord” exista și în Ploiești. Aparținea unui proprietar de service. Estetic era jalnic, părea că se dezmembrează, că o să pice tabla de pe el, dar tehnic funcționa perfect. L-am întrebat de ce nu se ocupă și de caroserie pentru că e păcat de performanța înregistrată pe bord. Îmi spunea, acum câțiva ani, că va face și acest lucru, însă era curios până și el, un om din domeniu, cât mai poate duce motorul… Și încă mai duce.

Pare ireal pentru necunoscători, însă legenda modelului denumit neoficial ”Cobra” are la bază realitatea pură – nemții reușiseră să construiască o mașină indestructibilă tehnic

Revenind la Nicolae Iuga și Mercedesul care parcă tocmai a ieșit pe poarta fabricii, trebuie să vă mai spun că are 88 de căluți putere. Știu, herghelia pare cam mică pentru un motor de 3.000 cmc diesel, dar să știți că nu pentru raliuri era gândită Cobra de serie, ci pentru un cuplu de invidiat în acele vremuri, pentru fiabilitatea unui motor care nu trebuie să simtă vreun chin atunci când urnește o caroserie deloc ușoară sau când tractează ceva.

Este o mașină foarte spațioasă, cu un interior plăcut, cu materiale de calitate îmbinate perfect. De aici și încrederea oamenilor, de aici și celebra vorbă ”există Mercedes și mașini…” Poate să pară puțin exagerat, poate că fiabilitatea din zilele noastre nu mai are legătură cu ce a însemnat cândva Mercedes, dar pentru acele vremuri vorbele aveau acoperire în realitate.

Au existat și motoare mai mici, de 2.0, 2.4 au fost și dieseluri și benzinare, la fel de fiabile. Ba chiar și cu turbo unele motoare.

Nicolae Iuga: ”Mi-am dorit mult un motor cu turbină, de peste 100 de cai, însă nu am găsit o caroserie care să corespundă pretențiilor mele. Greu mai găsești așa ceva. Până la urmă, am ales acest diesel clasic și sunt mulțumit.

