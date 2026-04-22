Restricții pe Muntele Athos pentru Români. Doar 10 pelerini pe zi au acces

Au fost instituite restricții severe pentru românii care vor să meargă pe Muntele Athos. Doar 10 pelerini pe zi mai pot intra în urma unei serii de incidente grave. Din cauza deschiderii tot mai reduse față de fluxul de turiști, administratorii Muntelui Athos au adoptat măsuri restrictive pentru pelerinii din România.

În urma unor scandaluri provocate de pelerini turbulenți, accesul pe Muntele Athos al românilor a fost limitat la doar 10 persoane pe zi.

Administratorii vor să se asigure că vor primi acces de intrare doar „creștinii autentici”, restul solicitanților fiind nevoiți să aștepte pe termen nelimitat.

Episcopia Maramureșului a aflat de existența unui grup clandestin plecat spre Sfântul Munte. Deși erau 6 pelerinaje coordonate de instituție, acest grup suplimentar era condus de un preot care nu solicitase acordul prealabil.

Deși au achitat în avans cazarea la mănăstiri, pelerinii au rămas blocați la baza muntelui, iar autoritățile refuză să le elibereze permisele de vizitare.

Din cauza lipsei actelor necesare, aceștia nu au putut trece de controalele de la intrarea pe Athos.