- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEconomic

Președintele Camerei de Comerț Prahova, prezent la conferința economică China–România de la București

Autor: David Mihalache
Președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, a participat marți, 21 aprilie 2026, la conferința „China-Romania Economic and Trade Conference”, organizată la invitația Ambasadei Chinei la București.

- Publicitate -

Evenimentul a avut tema „Shared Growth, Shared Future” și a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor economice din cele două țări.

Cu această ocazie, președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova a susținut o prezentare privind experiența și implicarea instituției în susținerea și dezvoltarea relațiilor economice și instituționale dintre județul Prahova și partenerii din China.

- Publicitate -

În cadrul intervenției sale, Aurelian Gogulescu a menționat oportunitățile de colaborare și proiectele care ar putea fi dezvoltate în diferite domenii de activitate, precum industrie, energie, turism, viticultura, robotica, constructii, sectorul medical, etc.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -