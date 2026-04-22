Președintele Camerei de Comerț Prahova, prezent la conferința economică China–România de la București

Președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, Aurelian Gogulescu, a participat marți, 21 aprilie 2026, la conferința „China-Romania Economic and Trade Conference”, organizată la invitația Ambasadei Chinei la București.

Evenimentul a avut tema „Shared Growth, Shared Future” și a reunit reprezentanți ai mediului de afaceri și ai instituțiilor economice din cele două țări.

Cu această ocazie, președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova a susținut o prezentare privind experiența și implicarea instituției în susținerea și dezvoltarea relațiilor economice și instituționale dintre județul Prahova și partenerii din China.

În cadrul intervenției sale, Aurelian Gogulescu a menționat oportunitățile de colaborare și proiectele care ar putea fi dezvoltate în diferite domenii de activitate, precum industrie, energie, turism, viticultura, robotica, constructii, sectorul medical, etc.