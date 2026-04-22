Observatorul Prahovean

Percheziții DNA la firma care construiește centura Comarnicului

Autor: Marius Nica
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat numeroase percheziții în trei dosare care vizează suspiciuni de corupție și spălare de bani în legătură cu atribuirea unor lucrări publice. Printre firmele vizate se află și Frasinul SRL, compania care construiește centura ocolitoare a orașului Comarnic.

Percheziții în mai multe județe și în străinătate

Potrivit procurorilor DNA, descinderile au avut loc în 69 de locații din județele Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și în municipiul București. Perchezițiile au vizat sediile unor instituții publice, locuințele unor persoane fizice și puncte de lucru ale unor operatori economici implicați în proiecte de utilitate publică.

În cadrul anchetei, autoritățile au precizat că, în baza unui ordin european de anchetă, au fost efectuate activități similare și pe teritoriul Franței, în colaborare cu autoritățile judiciare internaționale.

Suspiciuni de corupție și spălare de bani în contracte publice

Anchetatorii suspectează posibile infracțiuni de corupție și spălare de bani în legătură cu atribuirea și derularea unor lucrări de utilitate publică finanțate din fonduri publice la nivel județean.

Printre firmele vizate în dosar se numără și Frasinul SRL, companie deținută de omul de afaceri Traian Larionesi, cunoscut în spațiul public pentru activitățile din domeniul forestier și pentru numeroase contracte cu statul, notează Libertatea.

Potrivit datelor din platforma de achiziții publice, compania este implicată, în asociere cu alte firme, în contracte publice care depășesc 350 de milioane de euro în cursul acestui an.

Frasinul construiește centura ocolitoare a Comarnicului

Frasinul SRL este liderul asocierii care realizează centura ocolitoare a orașului Comarnic, un proiect rutier de aproximativ 6 kilometri, finanțat din fonduri europene, cu o valoare estimată la aproape 48 de milioane de euro.

Lucrările la centura ocolitoare au început în urmă cu trei ani și ar trebui finalizate în vara acestui an. Detalii aici: Când va fi finalizată Centura Comarnic. Ce spune președintele CJ Prahova

