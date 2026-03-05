Când va fi finalizată Centura Comarnic. Ce spune președintele CJ Prahova

Centura Comarnic este o lucrare de importanță națională care reprezintă o prioritate pentru Consiliul Județean Prahova. Finalizarea acesteia este estimată pentru vara anului 2026, potrivit declarațiilor lui Virgiliu Nanu, președintele Consilului Județean Prahova. „Finalizarea centurii ocolitoare Comarnic, estimată pentru mijlocul verii, rămâne una dintre prioritățile mele”, a declarat acesta prin intermediul unei postări pe Facebook.

Centura Comarnicului va ajuta la fluidizarea traficului

Traficul pe valea Prahovei este unul infernal, de care tot mai mulți șoferi se feresc. Centura Comarnicului ar contribui esenția la fluidizarea acestui trafic și la reducerea blocajelor.

„Vreau ca, în momentul în care vom deschide circulația, această investiție să producă un efect real de fluidizare, nu să creeze noi puncte de presiune în trafic. De aceea, fiecare intervenție din zonă trebuie corelată din timp”, a mai precizat președintele CJ Prahova.

Acesta a mai afirmat că s-a deplasat personal pentru a verifica stadiul lucrărilor.

„Am fost pe șantier pentru a vedea direct stadiul lucrărilor și pentru a discuta, în paralel, despre lucrările de la podul de la Breaza. Cred că prezența în teren și dialogul constant cu echipele tehnice sunt esențiale pentru a menține ritmul de execuție”, a spus el.

Ce s-a făcut până acum la Centura Comarnic

În momentul de față lucrările avansează rapid, este de părere Virgiliu Nanu.

„Pe centură se lucrează în mai multe puncte: la sensurile giratorii, la structuri și la forajele pentru zidul de sprijin. Viaductul este montat, iar în zona pasajului se pregătesc etapele următoare.

În același timp, sunt gestionate lucrările legate de utilități, inclusiv relocarea magistralelor Transgaz, pentru a evita blocajele.

Am cerut ca toate fazele care depind de avize sau restricții temporare de trafic să fie bine sincronizate, astfel încât termenul de finalizare să poată fi respectat.

La podul de la Breaza s-a intervenit până acum la partea de infrastructură, iar de luni încep lucrările la suprastructură.

Este o etapă importantă pentru consolidarea și readucerea podului la un standard sigur de exploatare, mai ales în contextul în care va prelua o parte din traficul generat de centura Comarnic.

Rămânem concentrați pe două obiective clare: finalizarea centurii Comarnic în jurul mijlocului verii și încheierea lucrărilor la podul de la Breaza până la sfârșitul primăverii.

Sunt investiții importante pentru această zonă și trebuie duse la capăt corect și la timp”, a fost postarea președintelui CJ Prahova.