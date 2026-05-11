Atenție la mesajele false cu amenzi de circulație. Avertismentul DNSC pentru șoferi

Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei tentative de fraudă online în care atacatorii trimit mesaje SMS false, prin care încearcă să convingă utilizatorii că au de achitat amenzi de circulație restante.

Tentativă de fraudă în numele ghiseul.ro

Potrivit DNSC, potențialele victime primesc un SMS care pretinde că provine de la platforma Ghișeul.ro sau de la o autoritate oficială. Mesajul informează despre o presupusă amendă neachitată și include un link către o pagină frauduloasă, care imită aspectul unei platforme reale.

După accesarea linkului, utilizatorului i se solicită introducerea numărului de înmatriculare al vehiculului. Ulterior, pagina afișează faptul că ar fi fost identificată o amendă asociată acelui număr și solicită achitarea rapidă a unei sume, de exemplu 150 de lei.

În realitate, scopul atacatorilor este colectarea datelor personale și financiare ale utilizatorilor. Introducerea datelor bancare pe astfel de pagini poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare.

Cum pot fi recunoscute mesajele frauduloase

DNSC atrage atenția că astfel de tentative pot fi recunoscute prin mai multe indicii: domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială, formulări alarmante, presiune privind un termen-limită, solicitarea accesării urgente a unui link sau instrucțiuni neobișnuite, precum „răspunde cu 1” pentru activarea linkului.

Un exemplu de mesaj folosit pentru a crea panică este avertizarea falsă potrivit căreia „plățile restante multiple pot duce la remorcarea vehiculului dumneavoastră”.

Recomandările DNSC

Utilizatorii sunt sfătuiți să nu acceseze linkuri suspecte primite prin SMS, să verifice informațiile exclusiv pe site-urile oficiale ale instituțiilor și să nu introducă date personale sau bancare în pagini necunoscute.

Tentativele de fraudă pot fi raportate la numărul 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică: pnrisc.dnsc.ro.